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Miraç kandilinde oruç tutulur mu? Diyanet açıkladı

08.03.2021 11:45 | Son Güncelleme:
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Miraç kandilinde oruç tutulur mu? Diyanet açıkladı

İslam aleminde kutsal sayılan ve ibadetlerin, duaların arttığı günler vardır. Bu günler kandiller olarak karşımıza çıkar ve kandil gecelerinde Allah'a edilen dualar, Allah için yapılan ibadetler çok daha büyük sevaplara sahiptir. Kandil gecelerinde Allah'ın rahmeti ve affediciliği O'na inanan herkesin üzerindedir.

Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili'ne sayılı günler kaldı. Bu kutsal kandil gününü bütün İslam alemi, ibadet ederek geçirmek istiyor. Üç aylar içerisindeki ikinci kandil olan Miraç Kandili Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gecedir.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre Miraç Kandili 10 Mart 2021 gecesidir.

MİRAÇ KANDİLİNDE ORUÇ TUTULUR MU?

Dini kaynaklar incelendiğinde Miraç Kandil'nde oruç tutulması gerektiğine dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bunun yanında Hicri Takvimde Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandili'nin gündüzünde müminler oruç tutmuşlardır ve gecesinde ise çeşitli ibadetler gerçekleştirmişlerdir.

MİRAÇ KANDİLİNE ÖZEL BİR İBADET VAR MI?

Miraç Kandilinde yapılması gereken özel bir ibadet yoktur. Fakat Miraç Kandilinin sabahında oruç tutan, gecesinde ise bol bol dua eden müminlerin Allah katında çok kıymetli olduğu söylenmektedir.

MİRAÇ KANDİLİNDE NELER YAPILMALI?

Miraç Kandilinde yapılması makbul olan ibadetler vardır. Miraç Kandilinde:

  1. Kur'an - ı Kerim okunmalıdır.
  2. Miraç Kandili'nin gündüzünde oruç tutulmalıdır.
  3. Hz. Muhammed'e salat - ü selamlar getirilmelidir.
  4. Kaza ve nafile namazlar kılınmalıdır.
  5. Tefekkürde bulunulmalıdır.
  6. Tövbe edilmelidir.
  7. Bol bol zikir çekilmelidir.
  8. Diğer müslümanlar ile helalleşilmelidir.
  9. Küslükler son bulmalıdır.
  10. Bol bol dua edilmelidir.
  11. Kimsesizler, yoksullar, öksüzler ve yetimler ziyaret edilmelidir.
  12. Miraç Kandili ile ilgili ayetler ve hadisler okunmalıdır.
  13. Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmelidir.
  14. Vefat etmiş yakınlarımızın kabirleri ziyaret edilmelidir.
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