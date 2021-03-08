Miraç kandilinde oruç tutulur mu? Diyanet açıkladı

Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili'ne sayılı günler kaldı. Bu kutsal kandil gününü bütün İslam alemi, ibadet ederek geçirmek istiyor. Üç aylar içerisindeki ikinci kandil olan Miraç Kandili Hz. Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gecedir.
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan takvime göre Miraç Kandili 10 Mart 2021 gecesidir.
Dini kaynaklar incelendiğinde Miraç Kandil'nde oruç tutulması gerektiğine dair herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bunun yanında Hicri Takvimde Receb ayının 27. günü olan Miraç Kandili'nin gündüzünde müminler oruç tutmuşlardır ve gecesinde ise çeşitli ibadetler gerçekleştirmişlerdir.
Miraç Kandilinde yapılması gereken özel bir ibadet yoktur. Fakat Miraç Kandilinin sabahında oruç tutan, gecesinde ise bol bol dua eden müminlerin Allah katında çok kıymetli olduğu söylenmektedir.
Miraç Kandilinde yapılması makbul olan ibadetler vardır. Miraç Kandilinde: