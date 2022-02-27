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Miraç Kandilinde oruç tutulur mu? Miraç Kandilinde yapılacak ibadetler neler?

27.02.2022 10:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miraç Kandili'ne sorular başladı. 2022 yılının Miraç Kandili için heyecan dorukta. Tüm islam alemi tarafından mübarek sayılan Miraç Kandili gecesi için artık son saatlere girildi. Diyanet tarafından yayınlanan 2022 dini günler takvimine Recep ayının 27. gecesi Miraç Kandili idrak edilmeye başlanacak. Vatandaşlar Miraç Kandili'ne dair pek çok soru yöneltmeye başladı. O sorulardan biri de Miraç Kandili'nde oruç tutulup tutulmadığı. İşte Miraç Kandili'ne dair detaylar!

Miraç Kandilinde oruç tutulur mu? Miraç Kandilinde yapılacak ibadetler neler?

Miraç Kandili tüm Müslümanlar tarafından kutsal kabul edilen günlerden biridir. Recep ayının 27. gecesi Miraç Kandili idrak edilecek. Miraç Kandili'nde yapılan ibadetler Müslümanlar tarafından çok önemsenmektedir. Recep, Şaban ve Ramazan ayından oluşan Üç aylarda kutlanan ikinci kandil Miraç Kandili için geri sayım başladı. Miraç Kandili 2022 yılının ikinci kandili olacak. Müslümanların tövbe ve ibadetle geçireceği bu gece de gelin hangi ibadetler yapılır bir göz atalım...

MİRAÇ KANDİLİ'NDE ORUÇ TUTULUR MU?

Miraç Kandili'nde oruç tutulur mu sorusu şu sıralarda en çok sorulan sorular arasında yer alıyor. Peygamber Efendimiz “Bir kimse Recep ayında oruç tutsa, Allah Teâlâ tarafından üç türlü lütûf ve inâyete mazhâr olur. Bunlardan biri, Allah Teâlâ onun geçmiş günahlarının tümünü mağfiret eder. İkincisi, ondan sonraki hayatında da onu korur. Üçüncüsü, mahşer yerinde, susuzluktan emîn olur.” buyurdu. (Gunye 1/181-182)

Miraç Kandili orucu Kur'an-ı Kerim'de farz olarak belirtilmez ancak kandil günlerinde nafile orucu tutulabilir.

MİRAÇ KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

  • Oruç Tutmak

Recep ayının 27. gecesine denk gelen Miraç Kandili’nin gündüz saatlerinde Allah dostları oruç tutulması tavsiye edilir.

Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) Dualar ve Zikirler kitabında: "Gündüzünde oruçlu bulunmalıdır. Ma’sıyete dâir olmaksızın yapılacak her duânnın kabulü inâyet-i ilâhiyyeden umulur." buyurmuşlardır.

  • Kaza ve Nafile Namazı Kılmak

Miraç Kandili'ndeki en mühim hususlardan biri, beş vakit namazın farz kılınmasıdır. Mübarek bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekilmiştir ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmaları da tavsiye edilmiştir.

Mahmud Sami Ramazanoğlu (k.s.) Dualar ve Zikirler kitabında “Miraç Gecesi Namazı”nı şöyle anlatılmaktadır:

"Receb-i Şerîf’in yirmiyedinci gecesine müsadif olan mübarek Leyle-i Miraç’ta oniki rek’at nafile namaz kılınması müstahsen görülmüşdür. Her rek’atda Fâtihâ-i şerîfeden sonra başka bir sûre okuyarak iki rek’atda bir selâm vermeli ve sonra yüz kere: “Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber.” okunur.

“Allah’ı tesbih ederim/bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim, hamd Allah’a mahsustur, Allah’tan başka ilâh yoktur, Allah en büyüktür.” zikrini okumalı. Sonra yüz kere istiğfar etmeli ve yüz kere de Nebiyy-i Ekrem –sallallahu aleyhi ve sellem– Efendimiz’e salat ve selam göndermelidir. Bunlardan sonra da kendisi için istediği şekilde dua eder."

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Oruç Miraç kandili
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