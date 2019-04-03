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Miraç Kandili'nde sema ilgi gördü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 00:50 | Son Güncelleme

Miraç Kandili'nde sema ilgi gördü

Bursa'da, Miraç Kandili dolayısıyla yaklaşık 400 yıllık tarihi olan Karabaş-i Veli Tekkesi'nde yapılan sema gösterisi ilgi gördü.

Vatandaşlar, Miraç Kandili nedeniyle merkez Osmangazi ilçesi Maksem Mahallesi'ndeki tekkeye akın etti.

Mevlevi üstadı Mustafa Özbağ'ın sohbetiyle başlayan programı takip etmek isteyen bazı vatandaşlar, tekkeye sığmayınca etkinliği bahçedeki sinevizyondan izledi.

Kuran-ı Kerim tilaveti ve Mevlid-i Şerif okunmasının ardından semazenlerin farklı renklerdeki tennureleriyle yaptıkları gösteriler beğeniyle izlendi.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Karabaş-i Veli Tekkesi Miraç Kandili Sema

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