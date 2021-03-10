Miraç nedir? Miraç kandilinin faziletleri çok büyük

Daha sonra yüce Yaradan’ın huzuruna çıkan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e namaz müjdelendi. Allah’û Têâlâ’ya şirk koşmayanların cennete gireceği müjdelendi. Aynı gece, "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Miraç, kelime anlamıyla "yükselecek yer", “merdiven", "en yüksek makam" manalarına geliyor. Sözlükte “yükselmek, yukarı çıkmak” anlamındaki urûc kökünden türeyen bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “merdiven, yukarı çıkma vasıtası” demektir. İslam’da “Yaradan'a yükseliş ve arınma" olarak bilinir.

Terim olarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını belirtir. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da göğe yükseliş şeklinde yorumlandığından dolayı, kaynaklarda genellikle “isrâ ve mi‘rac” şeklinde geçerse de Türkçe’de mi‘rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.

MİRAÇ KANDİLİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ

İslam inancına göre, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Miraç gecesi, Yaradanın davetinin ardından Cebrail Aleyhisselam’la birlikte Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura çıktı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, yolculuğunda "Burak" ismindeki binekle seyahat etti.