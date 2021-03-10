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Miraç nedir? Miraç kandilinin faziletleri çok büyük

10.03.2021 10:43 | Son Güncelleme:
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Miraç nedir? Miraç kandilinin faziletleri çok büyük

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in 7 kat göğe yükseldiği hadise olan Miraç hadisesinde birçok önemli olay yaşanmıştı. Efendimiz, Cebrail Aleyhisselam’la birlikte semaya yükselirken her katta bir peygamberle görüştü.

Daha sonra yüce Yaradan’ın huzuruna çıkan Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e namaz müjdelendi. Allah’û Têâlâ’ya şirk koşmayanların cennete gireceği müjdelendi. Aynı gece, "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

MİRAÇ KANDİLİ NEDİR?

Miraç, kelime anlamıyla "yükselecek yer", “merdiven", "en yüksek makam" manalarına geliyor. Sözlükte “yükselmek, yukarı çıkmak” anlamındaki urûc kökünden türeyen bir ism-i âlet olan mi‘râc kelimesi “merdiven, yukarı çıkma vasıtası” demektir. İslam’da “Yaradan'a yükseliş ve arınma" olarak bilinir.

Terim olarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını belirtir. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da göğe yükseliş şeklinde yorumlandığından dolayı, kaynaklarda genellikle “isrâ ve mi‘rac” şeklinde geçerse de Türkçe’de mi‘rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.

MİRAÇ KANDİLİNİN ANLAMI VE ÖNEMİ

İslam inancına göre, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Miraç gecesi, Yaradanın davetinin ardından Cebrail Aleyhisselam’la birlikte Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura çıktı. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, yolculuğunda "Burak" ismindeki binekle seyahat etti.

Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılınırken, Yaradan’a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdelendi. Ayrıca Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

Ayrıca bu gece Allahû Têâlâ, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini muhafaza etmeyi, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı hedefleyen 12 emir vahyetti.

Miraç nedir? Miraç kandilinin faziletleri çok büyük

Miracın bir diğer hediyesi ise “Âmenerrasulü” diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazının ardından bu ayetler okunur, iman dile getirilir.

MİRAÇ KANDİLİNİN FAZİLETLERİ

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, miraç muzicesinin yaşanması ve ümmetinin cehennemin nasıl yerler olduğu, miraç mucizesinde nelerle karşılaştığını şu hadisleriyle belirtmektedir:

  • Miraç Gecesinde ateşten makasla kendi dudaklarını kesenleri görüp, kim olduklarını sordum. İlmiyle amel etmeyen din adamlarıdır.

  • ‘Ben Kabe’nin Hatim kısmında yatıyordum. Uyku ile uyanıklık arasında bana biri geldi, şuradan şuraya kadar (göğsümü) yardı. (Bu sözünü söylerken boğaz çukurundan kıl biten yere kadar olan kısmı gösteriyordu.) Kalbimi çıkardı. Sonra bana, içerisi îman ve hikmetle dolu, altından bir kap getirildi. Kalbim (çıkarılıp su ve Zemzem ile) yıkandı. Sonra içerisi iman ve hikmetle doldurulup tekrar yerine kondu…’

  • Miraç gecesi, uğradığım her melek topluluğu, ümmetime hacamatı tavsiye etti.

  • Cehennemde kokmuş leş yiyenlerin kimler olduğunu sordum. ‘Bunlar, gıybetederek insanların etlerini yiyenlerdir.’ denildi.

    • MİRAÇ HADİSESİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

    Recep ayının 27. gecesinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Cebrail ile birlikte Mekke’den Kudüs’e oradan da 7 kat semaya yükseldiği, döndüğünde ise ümmetine 5 vakit farz namazı müjdelediği mucize gecedir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e her katta farklı peygamberlerle görüşür, Peygamberimize her katta Cebrail (a.s) eşlik eder ve 7. Kat semadan sonra bu sınırı geçemeyeceğini bundan sonra yalnız devam edeceğini söyler.

    Peygamberimiz ise Refref vasıtasıyla Allah ile görüşür.

    Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in 7 kat semada görüştüğü peygamberler:

    1. Kat Sema’da Hz. Adem ile
    2. Kat Sema’da Hz. İsa ve Yahya ile
    3. Kat Sema’da Hz. Yusuf ile
    4. Kat Sema’da Hz. İdris ile
    5. Kat Sema’da Hz. Harun ile
    6. Kat Sema’da Hz. Musa ile
    7. Kat Sema’da İbrahim ile görüşmektedir.
      Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.


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