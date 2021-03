Miraç nedir? Miraç kandilinin faziletleri çok büyük

Terim olarak Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını belirtir. Olay, Mescid-i Harâm’dan Mescid-i Aksâ’ya gidiş ve oradan da göğe yükseliş şeklinde yorumlandığından dolayı, kaynaklarda genellikle “isrâ ve mi‘rac” şeklinde geçerse de Türkçe’de mi‘rac kelimesiyle her ikisi de kastedilir.

Miracın bir diğer hediyesi ise “Âmenerrasulü” diye başlayan Bakara suresinin son iki ayetidir. Her gün yatsı namazının ardından bu ayetler okunur, iman dile getirilir.

Miraç gecesi, uğradığım her melek topluluğu, ümmetime hacamatı tavsiye etti.

Cehennemde kokmuş leş yiyenlerin kimler olduğunu sordum. ‘Bunlar, gıybetederek insanların etlerini yiyenlerdir.’ denildi.

MİRAÇ HADİSESİ NASIL GERÇEKLEŞTİ?

Recep ayının 27. gecesinde Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem, Cebrail ile birlikte Mekke’den Kudüs’e oradan da 7 kat semaya yükseldiği, döndüğünde ise ümmetine 5 vakit farz namazı müjdelediği mucize gecedir. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem’e her katta farklı peygamberlerle görüşür, Peygamberimize her katta Cebrail (a.s) eşlik eder ve 7. Kat semadan sonra bu sınırı geçemeyeceğini bundan sonra yalnız devam edeceğini söyler.

Peygamberimiz ise Refref vasıtasıyla Allah ile görüşür.

Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in 7 kat semada görüştüğü peygamberler:

Kat Sema’da Hz. Adem ile Kat Sema’da Hz. İsa ve Yahya ile Kat Sema’da Hz. Yusuf ile Kat Sema’da Hz. İdris ile Kat Sema’da Hz. Harun ile Kat Sema’da Hz. Musa ile Kat Sema’da İbrahim ile görüşmektedir.

Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.