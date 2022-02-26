Miraç olayı nedir? Miraç gecesinde ne oldu? Miraç Kandili ne zaman? İşte gecenin önemi ve anlamı!

Recep ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandili bu sene Şubat ayına denk geliyor. Miraç Kandili ile beraber namaz, oruç, sadaka gibi ibadetler yapılacak ve bol bol tövbe edilecek. Peki Miraç olayı nedir?

MİRAÇ OLAYI NEDİR?

Miraç kelimesi sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" anlamına gelmektedir. Terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade etmektedir. Olay, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçse de Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de kastedilmektedir.

İslâmî kaynaklarda genellikle ele alındığı şekliyle mi'rac olayı iki safhada meydana gelmiştir. Resûl-i Ekrem'in bir gece Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya yapmış olduğu yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi'rac denilmiştir.

Mirac olayı hicretten bir sene ya da on yedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşmektedir. Olayın iki aşaması bulunmaktadır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülmektedir. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamına gelmekte olan "İsra" adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturmaktadır.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili, 27 Şubat 2022 tarihinde yani Pazar günü idrak edecek.

