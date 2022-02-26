HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Miraç olayı nedir? Miraç gecesinde ne oldu? Miraç Kandili ne zaman? İşte gecenin önemi ve anlamı!

Miraç olayı nedir? Miraç gecesinde ne oldu? Miraç Kandili ne zaman? İşte gecenin önemi ve anlamı!

26.02.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miraç olayının ne olduğu ve "Mirac" gecesi gerçekleeşn olayı ne olduğu merak ediliyor. Miraç, kelime anlamı olarak "göğe çıkma, yükselme" anlamını taşımakta. Peki Miraç olayı nedir? Miraç gecesinde ne oldu ve Miraç Kandili ne zaman? İşte gecenin önemi ve anlamı!

Miraç olayı nedir? Miraç gecesinde ne oldu? Miraç Kandili ne zaman? İşte gecenin önemi ve anlamı!

Recep ayının 27. gecesi idrak edilecek olan Miraç Kandili bu sene Şubat ayına denk geliyor. Miraç Kandili ile beraber namaz, oruç, sadaka gibi ibadetler yapılacak ve bol bol tövbe edilecek. Peki Miraç olayı nedir?

MİRAÇ OLAYI NEDİR?

Miraç kelimesi sözlükte "yukarı çıkmak, yükselmek" anlamındaki urûc kökünden türemiş bir ism-i âlet olan mi'râc kelimesi "yukarı çıkma vasıtası, merdiven" anlamına gelmektedir. Terim olarak Hz. Peygamber'in göğe yükselişini ve Allah katına çıkışını ifade etmektedir. Olay, Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya gidiş ve oradan da yükseklere çıkış şeklinde yorumlandığından kaynaklarda daha çok "isrâ ve mi'rac" şeklinde geçse de Türkçe'de mi'rac kelimesiyle her ikisi de kastedilmektedir.

İslâmî kaynaklarda genellikle ele alındığı şekliyle mi'rac olayı iki safhada meydana gelmiştir. Resûl-i Ekrem'in bir gece Mescid-i Harâm'dan Mescid-i Aksâ'ya yapmış olduğu yolculuğa isrâ, oradan göklere yükselmesine mi'rac denilmiştir.

Mirac olayı hicretten bir sene ya da on yedi ay önce Receb ayının yirmi yedinci gecesi gerçekleşmektedir. Olayın iki aşaması bulunmaktadır. Birinci aşamada Peygamberimiz (s.a.s) Mescidül – Haram'dan Beytü'l-Makdis'e (Kudüs) götürülmektedir. Kur'an'ın andığı bu aşama, gece yürüyüşü anlamına gelmekte olan "İsra" adını alır. İkinci aşamayı ise Peygamberimiz (s.a.s)'in Beytü'l-Makdis'ten Allah'a yükselişi oluşturmaktadır.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN?

Miraç Kandili, 27 Şubat 2022 tarihinde yani Pazar günü idrak edecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Miraç Kandili bugün mü yarın mı? Miraç Kandili bugün mü yarın mı?
Seçim anketinde bomba sonuçlar! AK Parti ve MHP'nin oyları…Seçim anketinde bomba sonuçlar! AK Parti ve MHP'nin oyları…
Dünyayı sarsan öfkenin arkasında ne yatıyor? Dünyayı sarsan öfkenin arkasında ne yatıyor?
Anahtar Kelimeler:
Miraç kandili

En Çok Okunan Haberler

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

Şoke eden soru! "Para karşılığı seks yaptığınız için..."

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal operasyonunda son durum

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal operasyonunda son durum

Ukrayna’da sokak savaşı! Rus askerleri böyle pusuya düşürüldü…

Ukrayna’da sokak savaşı! Rus askerleri böyle pusuya düşürüldü…

Rusya açıkça tehdit etmişti! İsveç ve Finlandiya'dan yanıt geldi

Rusya açıkça tehdit etmişti! İsveç ve Finlandiya'dan yanıt geldi

Defne Samyeli 9 yaş küçük aşkıyla yakalandı! Kaçmaya çalıştı ama...

Defne Samyeli 9 yaş küçük aşkıyla yakalandı! Kaçmaya çalıştı ama...

İlk kez görevdeler! İşte NATO'nun 40 bin askerlik gücü

İlk kez görevdeler! İşte NATO'nun 40 bin askerlik gücü

İlginizi Çekebilir

Cinsel organında deneyince soluğu hastanede aldı

Cinsel organında deneyince soluğu hastanede aldı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Yasak Elma'nın Yıldız'ı tarzında kombin önerileri

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Çok konuşulan kare! Bavulunun içindekileri sayıp...

Eş değiştirme oyunu vahşetle bitti! Diri diri toprağa gömdüler

Eş değiştirme oyunu vahşetle bitti! Diri diri toprağa gömdüler

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Her türlü oyunu sorunsuz oynatabilecek en iyi ekran kartları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.