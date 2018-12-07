Miraç'ı döverek öldüren, 'Mehmet' de olmuş, 'Suriyeli Muhammed' de

Müslim SARIYAR/MERSİN, (DHA)- MERSİN'nin Tarsus ilçesinde babasını bakması için emanet ettiği 2,5 yaşındaki Miraç K.'yi öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Turan Beğendi'nin (41) küçük çocuğu ağladığı için sürekli dövdüğü ortaya çıktı. Sevgilisinin 'Mehmet' olarak bildiği, hakkında 4 ayrı suçtan yakalama kararı bulunan Beğendi'nin polisten kaçmak için İl Göç İdaresi'ne giderek iç savaştan kaçıp gelen Suriyeli 'Muhammed Ahmet' olarak kayıt altına aldırdığı, ardından da bu isme ait sahte bir kimlik edindiği belirlendi.

Olay, Tarsus ilçesi Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Onur K. ile S.K. çifti anlaşmazlık nedeniyle ayrıldı. Çiftin 2,5 yaşındaki çocukları Miraç, baba Onur K.'de kaldı. Onur K., 5 ay önce çalışmak için İzmir'e gitmek zorunda kaldı ve oğlunu bakmaları için, F.S. (36) isimli kadın ile birlikte yaşadığı, mahalleden de tanıdığı Turan Beğendi’ye emanet etti.

​Miraç K., 3 Aralık günü merdivenden düştüğü iddiasıyla yarı baygın halde Tarsus Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Doktorların müdahale ettiği küçük çocuk, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, F.S.'yi gözaltına aldı. F.S. sorgusunda küçük Miraç'ı birlikte yaşadığı, adının Mehmet olduğunu söylediği sevgilisinin dövdüğünü ifade etti. F.S., bebeği neden dövdüğünü sorduğunda, sevgilisinin kendisini de darp ettiğini anlattı. Bu olaydan 3 gün sonra da küçük Miraç'ı yanlarında kalan kızı H.C.Ç.’ye bırakıp, çalışmak için Hatay'a gittiğini belirten F.S., “Nikahsız olarak, dört, beş aydır birlikte yaşıyoruz. Adını Mehmet biliyorum. Mehmet daha önce de çocuğu sürekli ağlıyor diye dövüyordu. Olaydan 4 gün önce tarladan döndüm. Mehmet evdeydi. Miraç yerde hareketsiz yatıyordu. Mehmet’e sorduğumda, ‘dövdüm’ dedi. Daha sonra da evden ayrıldı. Birkaç gün sonra ben işteyken çocuk rahatsızlanmış, kızım arayarak, haber verdi. Bebeği komşum ve kızımla hastaneye yolladım” diye konuştu.

SEVGİLİSİNE MEHMET OLARAK TANITMIŞ

Bunun üzerine polis ekipleri, sevgilisinin isminin 'Mehmet' olduğunu söylediği şüpheliyi yakalamak için harekete geçti. Ekipler, Tarsus'ta şüphelinin kaldığı eve operasyon düzenledi. Karşısında polisi görünce kaçmaya çalışan şüpheli, kovalamacayla yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada, Suriye uyruklu Kobani doğumlu Muhammed Ahmet olduğunu gösteren kimlik çıktı. Şüpheli, polise kendisinin 6 yıl önce savaştan kaçarak Türkiye’ye geldiğini, yanlış kişiyi yakaladıklarını söyledi.

ÜZERİNDEN SURİYELİ GÖÇMENE AİT KİMLİK ÇIKTI

Emniyete götürülen şüphelinin, parmak izi alındığında, hakkında 4 ayrı suçtan arama kaydı bulunan Turan Beğendi olduğu ortaya çıktı. Polisin yaptığı araştırmada Beğendi’nin Ekim ayında Suriyeli göçmen gibi Mersin İl Göçmen İdaresi’ne giderek kendisini Muhammed Ahmet olarak kayıt altına aldırdığını belirlendi. Sahte kimliği ise Suriyelilerden aldığı saptandı.

İfadelerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Turan Beğendi tutuklanırken, F.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.