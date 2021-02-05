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Miran isminin anlamı nedir? O karakterle sevildi! Miran ne demek? Türkiye'de kaç kişide var? İşte uygun ikinci isim

05.02.2021 12:12 | Son Güncelleme:
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Miran isminin anlamı nedir? O karakterle sevildi! Miran ne demek? Türkiye'de kaç kişide var? İşte uygun ikinci isim

Ailelerin çocuklarına isim seçme süreçlerinde popüler dizilerdeki karakterler önemli bir rol oynuyor. Bu nedenle dizilerdeki karakterlerin farklı isimlerinin anlamları sık sık araştırılıyor. Hercai dizisindeki karakterlerden bir tanesi olan Miran karakterinin ismi de araştırılanlar arasında. Bu nedenle Miran isminin anlamı nedir diye merak ediliyor. İşte bu güzel ismin manası, analizi ve yanına yakışan isimler...

Farklı isimler daima insanlar arasında merak uyandıran konulardan bir tanesi oluyor. Bu nedenle hem insanlar farklı bir isme sahip kişiyle tanıştıklarında hem de çocuklarına farklı bir isim aradıklarında bu adların anlamlarını araştırıyor. Son dönemlerde Hercai dizisindeki Miran karakteriyle bu isim de çok popüler bir hale geldi. Bu nedenle anne ve baba olmaya hazırlanan kişiler Miran isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Miran ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...

MİRAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Farsça kökenli erkek isimlerinden olan Miran, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde ismin anlamı "beyler" olarak belirtiliyor. Aynı zamanda bu isme Türkiye'de 14.768 kişi sahip.

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı 2020 yılında Türkiye'de en çok tercih edilen isimler ile ilgili bir analiz yayınladı. Buna göre Doğu Anadolu Bölgesi'nde en çok kullanılan isimlerden bir tanesi de Miran ismi olarak belirlendi. Bu yaygın kullanımın nedenlerinden bir tanesinin de Hercai dizisi olabileceği düşünülüyor. Çünkü dönem dönem popüler olan diziler, ailelerin isim tercihlerinden etkili bir rol oynuyor.

Kimi aileler isim seçiminde o adın Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Farsça kökenli olan bu isim Kur'an'da geçen isimler arasında yer almıyor. Ancak anlamı itibarıyla ailelerin çocuklarına bu ismi vermelerinin önünde herhangi bir engel bulunmuyor.

MİRAN İSMİNİN ANALİZİ

Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak içerisindeki harflerden yola çıkılarak bu isme sahip olacak kişiye dair karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Miran isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:

  • M: Zeki, başarılı, ticaretle ilgilenen, ticari zekası gelişmiş ve ticarete yatkın
  • İ: Duygusal, hassas, kırılgan, kolay incinebilen
  • R: Karar almak konusunda zorluk yaşayabilen, tereddütlü
  • A: Algılama duygusu gelişmiş, mantıklı düşünebilen
  • N: Sağduyu sahibi, 6. hissi gelişmiş, özel yeteneklere ve güçlere sahip

Bu isme sahip olan kişilerin doğuştan lider özelliğe sahip olduğu biliniyor. Bu nedenle girdikleri bir ortamda daima fikirlerine danışılıyor. Genellikle hırslı bir yapıya sahip olan bu insanlar hırslarını işlerinden kullanmaktan çekinmiyorlar. Yine de lider olduklarında hükmedici bir tavır takınmaktan geri durmaları gerekiyor. Bunun yanı sıra sert görünüşlerinin ardından oldukça hassas, duygusal ve kırılgan bir karakterin de gizli olduğu biliniyor. Ancak bunu her zaman herkese göstermek istemiyorlar.

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MİRAN İSMİNİN MANASI

Bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alan isimlerden bir tanesi. TDK'nın kişi adları sözlüğünde "beyler" manası belirtilen bu isim Farsça kökenli ve bir erkek ismi. İsimlerin manalarının ve analizlerinin yanı sıra fallarına dair de bazı yorumlamalar yapılabiliyor.

Lider özellikleriyle bilinen bu kişilerin özellikle iş yaşamlarında sıkıcı olmamak adına hükmedici tavırlarkan kaçınması gerekiyor. Aceleci tavırları da ileride başlarına iş açabiliyor. Öte yandan çevrelerinde daha çok sevilebilmek adına karar alma sürecinde başka insanların fikirlerini de dikkate almaya özen göstermeleri gerekiyor. Böylece hem işlerinde hem de özel yaşamlarında mutluluğu kolayca yakalamaları mümkün. Hırslı, kararlı ve öz güven sahibi olmaları ne kadar iyi olsa da ukala görünmekten geri durmalarında fayda var.

Miran isminin yanına yakışan isim olarak ise Efe, Ege, Ali, Mert, Çetin, Demir, Asaf, Eymen ve Yağız isimleri önerilebiliyor.

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