Miran isminin anlamı nedir? O karakterle sevildi! Miran ne demek? Türkiye'de kaç kişide var? İşte uygun ikinci isim

Farklı isimler daima insanlar arasında merak uyandıran konulardan bir tanesi oluyor. Bu nedenle hem insanlar farklı bir isme sahip kişiyle tanıştıklarında hem de çocuklarına farklı bir isim aradıklarında bu adların anlamlarını araştırıyor. Son dönemlerde Hercai dizisindeki Miran karakteriyle bu isim de çok popüler bir hale geldi. Bu nedenle anne ve baba olmaya hazırlanan kişiler Miran isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Miran ne demek sorusunun yanıtı ve isim hakkında tüm merak edilenler...

MİRAN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Farsça kökenli erkek isimlerinden olan Miran, TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde ismin anlamı "beyler" olarak belirtiliyor. Aynı zamanda bu isme Türkiye'de 14.768 kişi sahip.

Geçtiğimiz günlerde İçişleri Bakanlığı 2020 yılında Türkiye'de en çok tercih edilen isimler ile ilgili bir analiz yayınladı. Buna göre Doğu Anadolu Bölgesi'nde en çok kullanılan isimlerden bir tanesi de Miran ismi olarak belirlendi. Bu yaygın kullanımın nedenlerinden bir tanesinin de Hercai dizisi olabileceği düşünülüyor. Çünkü dönem dönem popüler olan diziler, ailelerin isim tercihlerinden etkili bir rol oynuyor.