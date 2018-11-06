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Miras arazi kavgasında kardeşini pompalıyla öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2018 11:46 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesine bağlı İkiçeltik köyünde yaşayan Abdulkadir Ç.

Miras arazi kavgasında kardeşini pompalıyla öldürdü

Levent BOZTEPE/ÇERMİK (Diyarbakır), (DHA)- DİYARBAKIR'ın Çermik ilçesine bağlı İkiçeltik köyünde yaşayan Abdulkadir Ç. (47), miras kalan arazi anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet bulunan kardeşi Bahri Ç.'yi (37), pompalı tüfekle öldürdü.
Çermik'e bağlı İkiçeltik köyünde yaşayan Abdulkadir Ç., miras kalan arazi nedeniyle anlaşmazlık yaşadığı kardeşi Bahri Ç. ile dün akşam saatlerinde karşılaştı. İki kardeş tartışmaya başladı. Kavgaya dönüşen olay sırasında Abdulkadir Ç., üzerinde bulunan pompalı tüfeği çıkararak, kardeşi Bahri Ç.'ye ateş açtı. Kalbine ve karnına isabet eden saçmalarla yere yığılan evli ve 6 çocuk babası Bahri Ç., olay yerinde yaşamını yitirdi. İhbarla gelen jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Bahri Ç.'nin cansız bedeni Çermik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Jandarma, cinayet sonrası kaçan Abdulkadir Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

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