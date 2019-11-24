Miras dağıtımında haksızlık iddiasıyla, annesinin mezar taşını parçaladı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde iddialara göre bir kişi, ölen annesinin mezarını balyozla kırarak paramparça etti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Velioğlu köyünde yaşayan O.K. miras dağıtımında kendisine haksızlık yaptığını iddia ettiği annesi Lütfiye T.’nin mezarını balyozla kırarak tahrip etti. Daha önce de böyle bir olaya teşebbüs eden şüphelinin ikinci defa mezara zarar vererek, annesinin cenazesini mezardan çıkartıp atmakla tehdit ettiği öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

