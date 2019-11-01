HABER

Miras için yengesini öldürtmek istedi, polisin oyununa geldi

DÜNYA HABERLERİ  | 01.11.2019 16:56 | Son Güncelleme

?

Rusya, (DHA) ? Rusya?da senatoryumun yöneticisi, miras için vefat eden kardeşinin eşinin kaçırılıp, öldürülmesi için bir arkadaşına 1 Milyon Ruble teklif etti. Ancak arkadaşı durumu polise ihbar etti. Harekete geçen polis, kadını ölmüş gibi gösterip adamı da çalıştığı ofise baskın düzenleyerek gözaltına aldı. Baskın anları Rusya İçişleri Bakanlığı tarafından sosyal medyada paylaşıldı.
Stavropol bölgesinde bulunan Kislovodsk şehrindeki bir sanatoryumun yönetici olan bir adam, kalan mirası alabilmek için vefat eden kardeşinin eşinin kaçırılıp, öldürülmesi için bir arkadaşına 1 Milyon Ruble (yaklaşık 89 bin 659 Lira) teklif etti. Arkadaşı ise, St. Petersburg?da ikamet etmekte olan kadını öldürmesi için kendisine teklif edilen parayı reddederek, durumu polise ihbar etti. Bunun üzerine, polis aldığı bilgiler doğrultusunda bir operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında, polis, sahte bir kaçırma planladı ve söz konusu kadının yüzüne özel yapılmış bir makyajla fotoğrafını çekti. Dana sonra bu fotoğraf, suçu organize eden sanatoryum yöneticisi adama gönderildi. Vefat eden kardeşinin eşinin öldürüldüğünü sanan adam ise arkadaşına teklif ettiği paranın transferini gerçekleştirmek üzereyken, polis ekipleri adamın çalıştığı ofise baskın düzenleyip, adamı gözaltına aldı.

PARTNER Beslediği 140 yılanla dolu evde boğularak öldürüldü! Beslediği 140 yılanla dolu evde boğularak öldürüldü!
1 Kasım Amerikan Basınından Özetler1 Kasım Amerikan Basınından Özetler
Trump'tan yeni Bağdadi açıklamasıTrump'tan yeni Bağdadi açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

Trump: Vurulursam Melania ağlamaz

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili flaş karar

Bunu yapmayan yandı!

Bunu yapmayan yandı!

Ali Koç 'Çılgın bir önerim var' dedi ve açıkladı!

Ali Koç 'Çılgın bir önerim var' dedi ve açıkladı!

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

İstanbul trafiğinde çakarlı araç denetimi!

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

Esad'dan flaş Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Trump'tan yaptırım açıklaması! 'Talimat verdim' dedi ve duyurdu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

Kritik nokta ele geçirildi! Saldırılar durdu

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

ABD'den Barış Pınarı Herekatı'nı karalama hamlesi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Trump'tan yeni Bağdadi açıklaması

Rusya'dan S-400 açıklaması: Planlanan süreden önce Türkiye'ye teslimi tamamlandı

Rusya'dan S-400'lere ilişkin yeni açıklama

Abdulmehdi'nin istifasına rağmen Irak'ta protestolar sürüyor

Abdulmehdi'nin istifasına rağmen Irak'ta protestolar sürüyor

Şili'deki hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 23'e çıktı

Şili'deki hükümet karşıtı gösterilerde ölenlerin sayısı 23'e çıktı

Afrin'de yargılanan DEAŞ'lı teröristler görüntülendi! 'Bağdadi'nin ölümü DEAŞ'ı bitirir'

DHA, DEAŞ'lı teröristlerin yargılamalarını Afrin'de izledi

Kaliforniya'da partide dehşet! Saldırgan ateş açtı!

Silahlı saldırgan partide dehşet saçtı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.