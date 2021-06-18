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  4. Miras kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Miras kavgası kanlı bitti! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

18.06.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'da, Zeki Gökmen miras meselesi nedeniyle tartıştığı kuzeni muhtar Necati Alıcı'yı pompalı tüfekle vurarak yaraladı.

Olay, saat 12.00 sıralarında Aktaş Mahallesi PTT Caddesi'nde meydana geldi. Zeki Gökmen, iddiaya göre miras meselesi nedeniyle husumetli olduğu kuzeni Sultanbey Köyü Muhtarı Necati Alıcı ile yolda karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Zeki Gökmen, otomobilinde bulunan pompalı tüfekle Necati Alıcı'ya ateş açtı. Kavgayı görenler durumu 112 Acil ve polise haber verdi. Karnından yaralanan Alıcı ihbar üzerine bölgeye gelen ambulansla İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından kaçan Zeki Gökmen ise Sultanbey köyündeki evinde gözaltına alındı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
Bolu silahlı saldırı
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