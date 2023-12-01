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Miras kavgası kanlı bitti! Sopayla dövülerek öldürüldü

01.12.2023 16:30 | Son Güncelleme:
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Denizli'nin Çameli ilçesinde Mehmet Deniz (43), akrabalar arasında miras nedeniyle çıkan kavgada sopayla dövülerek öldürüldü. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı. İşte detaylar...

Miras kavgası kanlı bitti! Sopayla dövülerek öldürüldü

Dehşete düşüren olay, Denizli'nin Çameli ilçesi Taşçılar Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında yaşandı. Mehmet Deniz ile ağabeyi Aziz D. (64), eşi Filiz D. (52), kızları Yasemin D. (25), Gül Yağmur D.Y. (31), damadı Emrah Y. (27) arasında miras yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine akrabaları Mehmet Deniz'i sopayla dövdü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çameli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Deniz, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan 5 kişi, Muğla'nın Fethiye ilçesi Göcek Mahallesi'nde yakalanıp, gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(DHA)

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cinayet Denizli miras
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