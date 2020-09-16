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  4. Miras kavgası yüzünden eniştesi ile 3 kişiyi vurdu 1 ölü 3 yaralı

Miras kavgası yüzünden eniştesi ile 3 kişiyi vurdu 1 ölü 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2020 01:15 | Son Güncelleme

Bursa’da miras yüzünden çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü.

Bursa’da miras yüzünden çıkan tartışma silahlı saldırıya dönüştü. Silahlı saldırı sonucunda 1 kişi ölürken, 3 kişi yaralandı.
Olay, merkez Gürsu ilçesi İğdir Mahallesi’nde akşam saatlerinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, eniştesi ile miras davası yüzünden alacak verecek meselesi olduğu iddia edilen S.Ö, eniştesi Ekrem Çalım(78) ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle S.Ö.(19) yanında bulundurduğu silahla Ekrem Çalım’ın başından vurdu. Saldırı sırasında köy kahvesinde bulunan Y.Ç., M.T. ve C.T. S.Ö’nün rasgele ateş açması sonucu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar çevre hastahanelere kaldırıldı. Yaralanan üç kişinin köy kıraathanesinde müşteri olarak oturulduğu öğrenildi.Saldırının asıl hedefi olan E.Ç ise olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi. S.Ö., ise olay yerinden kaçarak uzaklaştı.
Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

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