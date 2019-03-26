HABER

Miras kavgasında kuzeni tarafından öldürüldü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 26.03.2019 22:28 | Son Güncelleme

İKİ KİŞİ ARANIYOR İzmir'in Konak ilçesinde, Ajlan Emir'in (26), otomobilinde av tüfeğiyle vurularak öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Miras kavgasında kuzeni tarafından öldürüldü (2)

İKİ KİŞİ ARANIYOR
İzmir'in Konak ilçesinde, Ajlan Emir'in (26), otomobilinde av tüfeğiyle vurularak öldürülmesinin ardından başlatılan soruşturma sürüyor. Görgü tanıklarının ifadelerine başvuran ve çevredeki güvenlik kameraları ile MOBESE kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, ateş açanın bir kişi olduğunu tespit etti. Şüphelinin kim olduğu henüz belirlenemezken, polis, saldırıyı gerçekleştiren kişinin, Ajlan Emir'in önceden miras kavgası nedeniyle husumetli olduğu, ismi açıklanmayan kuzeni ile onun yakın arkadaşı İ.E. olabileceği üzerinde duruyor. Polis ekipleri, tüfeğin kim tarafından ateşlendiğinin belirlenmesi için her iki şüpheliyi de yakalama çalışmalarını sürdürüyor.

Davut CAN/İZMİR, (DHA)

FOTOĞRAFLI

Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı! Öfkeli teyze polis aracına bastonla saldırdı!
Kaçak göçmenleri taşımak için minibüs koltukları sökülmüşKaçak göçmenleri taşımak için minibüs koltukları sökülmüş
Evden cep telefonu çalan hırsız tutuklandıEvden cep telefonu çalan hırsız tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

DSP liderinden tartışma yaratacak sözler!

Şehrin en işlek caddesinde şoke eden olay! Halk paniğe kapıldı! Çok sayıda yaralı var

Şehrin en işlek caddesinde şoke eden olay! Halk paniğe kapıldı! Çok sayıda yaralı var

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

Her biri için 100 TL destek müjdesi!

Ve Dursun Özbek kararını verdi!

Ve Dursun Özbek kararını verdi!

Kayseri'den acı haber geldi

Kayseri'den acı haber geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

İğrenç olay! 4 kişi engelli kadına dehşeti yaşattı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye günlerce onu konuşmuştu! Metin Topuz hakim karşısında

Kriz yaratan isim hakim karşısında!

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Tartıştığı iş arkadaşının otomobiline çarparak ateş etti

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Olay Alanya'da yaşandı! Cinsel ilişki sırasında...

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

Adana'da acı olay... 5 yaşındaki Bilal, evde çıkan yangında öldü

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek ortaya çıktı

'Şarjım bitti, ben iyiyim' mesajının arkasındaki korkunç gerçek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.