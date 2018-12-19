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Miras kavgasında üvey kardeşini öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.12.2018 21:54 | Son Güncelleme

AYDIN’ın Efeler ilçesinde, annelerinden kalan mirası paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada İsmet Efe (54), üvey kardeşi Bülent Alkan’ı (42) av tüfeği ile vurdu.

Miras kavgasında üvey kardeşini öldürdü

Burhan CEYHAN /AYDIN, (DHA)- AYDIN’ın Efeler ilçesinde, annelerinden kalan mirası paylaşımı nedeniyle çıkan kavgada İsmet Efe (54), üvey kardeşi Bülent Alkan’ı (42) av tüfeği ile vurdu. Hastaneye kaldırılan Alkan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay, dün saat 23.30 sıralarında Şevketiye Mahallesi'nde meydana geldi. İki katlı müstakil bir evde alt ve üstlü oturan evli ve iki çocuk babası İsmet Efe ile bekar olan üvey kardeşi Bülent Alkan arasında miras yüzünden tartışma çıktı. Bakkal dükkanı işleten Bülent Alkan, iddiaya göre alkol aldıktan sonra annelerine ait mallardan pay istemek için İsmet Efe’nin yanına gitti. Miras nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. İsmet Efe, evdeki av tüfeği ile Alkan’a ateş etti. Saçmaların isabet ettiği Alkan, kanlar içerisinde yere yığıldı. Silah seslerini duyan çevredekiler jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralanan Alkan ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Bülent Alkan yaşamını yitirdi.
Olaydan sonra İsmet Efe av tüfeğiyle birlikte giderek jandarmaya teslim oldu. Üvey kardeşini öldüren Efe, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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