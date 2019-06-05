HABER

Miras kavgasında yeğen amcasını öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 23:13 | Son Güncelleme

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde 29 yaşındaki genç, miras yüzünden tartıştığı amcasını av tüfeğiyle öldürdü.Edinilen bilgiye göre, olay, Alparslan Mahallesinde saat 19.00 sıralarında yaşandı.

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde 29 yaşındaki genç, miras yüzünden tartıştığı amcasını av tüfeğiyle öldürdü.
Edinilen bilgiye göre, olay, Alparslan Mahallesinde saat 19.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, Ramazan Ç. (29) ile amcası Ferit Ç. (45), miras yüzünden tartıştı, tartışma bir süre sonra kavfaya dönüştü. Kavgada, Ramazan Ç, yanındaki av tüfeğiyle amcası Ferit Ç.’ye ateş etti. Çevredeki vatandaşlar vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ferit Ç.’nin yardımına koştu, Ramazan Ç. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Ferit Ç.’yi Servergazi Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ferit Ç. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis ekipleri, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Ekiplerin teknik takip ve incelemesi sonucu şüpheli, yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepkiİşyerinde topuklu ayakkabı zorunluluğuna büyük tepki
Şuhut’ta viraja hızlı giren otomobil takla açarak tarlaya girdiŞuhut’ta viraja hızlı giren otomobil takla açarak tarlaya girdi
Tartıştığı amcasını tüfekle vurarak öldürdüTartıştığı amcasını tüfekle vurarak öldürdü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Trump korkuttu: Savaş olasılığı her zaman var

Trump korkuttu: Savaş olasılığı her zaman var

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Akın ettiler: Nüfus 10 kat arttı! Oteller tamamen doldu

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Kayseri'de 'sarıkız' paniği

Bahçeli'den kritik 23 Haziran mesajı

Bahçeli'den kritik 23 Haziran mesajı

İşte Merih Demiral'ın yeni takımı

İşte Merih Demiral'ın yeni takımı

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması

Hakan Çalhanoğlu'ndan Galatasaray açıklaması

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Silahlı saldırgan, tornavidayla polislere saldırdı

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Deniz deterjan dökülmüş gibi köpürdü! Uzmandan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kızından boşanan damadına kurşun yağdırdı ardından intihar etti!

Kızından boşandı diye önce damadına kurşun yağdırdı ardından...

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

Çocuğuna işkence yapan anneden tüyler ürperten sözler

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

'Kawa' anlattı bir bir ortaya çıkarıldı

Babasının bıçakladığı Yasemin ifade verdi: Başımda oturup sigara içti

Yasemin'in ifadesi ortaya çıktı: Başımda oturup sigara içti

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Öykü Arin'e anneden nakledilen ilik tutmadı

Falezlerden atlayan genç kıza kurtarma seferberliği

Antalya'da korku dolu anlar! Herkes seferber oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.