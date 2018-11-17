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Miras kavgasında yeğenini tabancayla vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 17.11.2018 21:52 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, aileden kalan arazinin paylaşımı konusunda çıkan tartışmada Nurettin Ş., yeğeni Gökhan İşitmez'i tabancayla vurarak yaraladı.

Sinan KABATEPE/ALAPLI (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, aileden kalan arazinin paylaşımı konusunda çıkan tartışmada Nurettin Ş., yeğeni Gökhan İşitmez'i tabancayla vurarak yaraladı. Olaydan sonra Kaçan Nurettin Ş., polis tarafından yakalandı.

Olay, akşam saatlerinde Alaplı Yığılca yolu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında aileden kalan miras yüzünden husumet olan Nurettin Ş. ile yeğeni Gökhan İşitmez yolda karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Nurettin Ş., üzerinde taşıdığı tabancayla Gökhan İşitmez'i ayağından vurarak kaçtı. Gökhan İşitmez, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İşitmez'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olaydan sonra kaçan Nurettin Ş. ise kısa süre sonra polis tarafından yakalandı. Gözaltına alınan Nurettin Ş., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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