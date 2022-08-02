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Miras kavgasında yeni iddia! Ece Erken yine ifşa etti: Sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştı

02.08.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ece Erken öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesi ve eski eşiyle miras yüzünden gerilim yaşıyor. Celal Mahmutyazıcıoğlu tarafından tehdit edildiğini ileri süren Ece Erken yeni bir iddiada bulundu. Ünlü sunucu, bu kez eski kayınbiraderinin kendi imzasını taklit ederek sigortadan para almaya çalıştığını ifade etti. Erken paylaşımında "Eşim neler çekmiş zamanında... Allah'ım yanına aldı da kurtardı belki de" diyerek ise şaşırttı.

Miras kavgasında yeni iddia! Ece Erken yine ifşa etti: Sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştı

Ece Erken öldürülen eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ailesiyle miras yüzünden sorunlar yaşıyor. Son olarak eşinin abisi tarafından tehdit edildiğini söyleyen Erken eşi eş Benan Kocadereli'nin de izinsiz malları kiraya verdiğini iddia etmişti. Ece Erken son olarak "Tövbe tövbe, nasıl bir açlıkmış bu, bitmedi! Reddi miras yaptığım halde hala bunlar neyin derdinde ya? Eşim neler çekmiş zamanında... Allah'ım yanına aldı da kurtardı belki de..." diyerek herkesi şaşırtmıştı.

Sunucu Ece Erken yeni iddialarda bulundu. Erken Celal Mahmutyazıcıoğlu'nun sahte imzayla sigortadan para almaya çalıştığını ileri sürdü.

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SİGORTADAN PARA ALMAYA ÇALIŞMIŞ

Konuyla alakalı paylaşımda bulunan Erken, "Ben şubat ayında ilaçlarla dururken, Şafak'ın ofisinde olan vekaletimi kullanıp, sigortalara, savcılığa başvuruda bulundun mu? Vekaletim bulunan Mete Menekşe'nin imzasını taklit ederek sigortalardan para almaya çalıştın mı?" dedi.

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Avukat Mete Menekşe de ünlü ismin ardından, "Ece Erken adına 11.02.2022’de Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na yapılan müracaat tarafımdan yapılmadığı gibi, dilekçenin altındaki imza da şahsıma ait değildir. Konu hakkında gerekli şikâyet yapılacaktır" açıklamasını yaptı.

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Ece Erken
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