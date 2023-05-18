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Miras paylaşımı kavgasında dehşet! Dayıyla yeğen caddede karşılaşınca... O anlar kamerada

18.05.2023 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Kağıthane'de dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir yeğen miras paylaşımı yüzünden kavga ettiği dayısını cadde üzerinde bacağından vurdu. Silahlı kavga anı kameralara yansırken saldırgan yeğen polis tarafından yakalanıp tutuklandı. Olayla alakalı konuşan Murat Taşkın, "Miras kavgasından dolayı aralarında bir husumet varmış. Sokak ortasında görüyor dayısına ateş edip kaçıyor" ifadelerini kullandı.

Miras paylaşımı kavgasında dehşet! Dayıyla yeğen caddede karşılaşınca... O anlar kamerada

Kağıthane Emniyetevleri Mahallesi’nde önceki ay yaşanan olayda cadde üzerinde karşılaşan R.K. (49) ve yeğeni O.K. (30) arasında miras paylaşımı yüzünden tartışma çıktı. Tartışmada dayı R.K.’nın yeğenine küfür etmesi üzerine O.K. silahını çekerek dayısını kovalamaya başladı. Cadde üzerinde yaşanan kısa süreli kovalamaca sonucunda O.K. dayısını bacağından vurarak yaraladı.

DAYININ HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Yaşananlar ise kameralara anbean yansıdı. Olayın ardından saldırgan yeğen kaçarken, dayı ise ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Dayının hayati tehlikesinin olmadığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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"MİRAS KAVGASINDAN DOLAYI ARALARINDA BİR HUSUMET VARMIŞ"

Olayla ilgili konuşan Murat Taşkın, “Olay iki aile arasında miras muhabbetinden dolayı çıkıyor. Bir arkadaş burada dayısını ayağından vuruyor. Miras kavgasından dolayı aralarında bir husumet varmış. O da sokak ortasında görüyor dayısını ayağına ateş edip kaçıyor. Daha sonrasında yakalanmış cezaevine gitmiş diye duyduk. Sağlık durumu iyiymiş. Olay esnasında biz de müşterilerle ilgileniyorduk seslere dışarı çıktığımızda olay olmuş vuran kişi kaçmıştı. Vurulan kişiyse yerde yatıyordu ambulansa bindirip gönderdik. Daha sonrasında polisler gelip olay yerinde çalışmalar yaptı çalışmalarını bitirdikten sonra onlar da ayrıldı” dedi.

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POLİSİN YAKALADIĞI YEĞEN TUTUKLANDI

Öte yandan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadeleri ve güvenlik kamera görüntü incelemesi sonucu saldırganın kimliğini tespit etti. Devam eden çalışmalarda O.K., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülerek ifadesi alınan O.K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece, “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)

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Yaralama İstanbul Kağıthane kavga miras

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