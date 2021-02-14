HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Miras yüzünden kız kardeşini öldüresiye dövdü

Miras yüzünden kız kardeşini öldüresiye dövdü

14.02.2021 10:39 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Feke ilçesinde 5 çocuk annesi kadın, miras yüzünden tartıştığı ağabeyi tarafından başına odunla vurularak hastanelik oldu.Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gedikli Mahallesi’nde Mustafa Nergiz kazandığı tüm mal varlığını ölmeden önce 12 kardeşe bölüştürdü.

Adana’nın Feke ilçesinde 5 çocuk annesi kadın, miras yüzünden tartıştığı ağabeyi tarafından başına odunla vurularak hastanelik oldu.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gedikli Mahallesi’nde Mustafa Nergiz kazandığı tüm mal varlığını ölmeden önce 12 kardeşe bölüştürdü. Babanın miras yüzünden kardeşi tarafından öldürülmesinden sonra, evlatları arasında da zaman zaman miras yüzünden tartışmalar yaşandı. 5 çocuk annesi Züleyha Karatosun, iddiaya göre, dün öğle saatlerinde ağabeyi Bilal Nergiz tarafından öldüresiye dövüldü. Züleyha Karatosun başından aldığı odun darbesiyle yaralanarak Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaklaşık 70 dönüme yakın arazi olduğunu ve maddi pek değeri olmadığını aktaran Züleyha Karatosun’un eşi Muharrem Karatosun, miras yüzünden daha önce kayınbabasının öldürüldüğünü, şimdi de eşinin odunla ağabeyi tarafından darp edilerek öldüresiye dövüldüğünü söyledi.
Züleyha Karatosun’un babasını öldüren amcası Duran Nergiz’in cezaevinde yattığını anlatan Karatosun eşinin de miras yüzünden cinayete kurban gitmesini istemediğini ifade etti. Karatosun, "Daha önce eşimin babasını amcası öldürdü. Ağabeyi Kıbrıs’ta yaşıyordu, gelmiş. Eşimi ağabeyi çağırmış, babasının evinin oraya gitmişti. Orada eşime ’sen nasıl karışırsın’ diye odunla dövmüş. Eşim beni aradı ’beni öldürüyor abim’ diye. Ağabeyi Bilal Nergiz’i güvenlik güçleri aldı. Ben gereğinin yapılmasını istiyorum adalete güveniyoruz. Yetkililer bir el atması lazım. Kişi başı çok düşse 15 bin TL miras düşer. Bu miras yüzünden bir kişi öldü, eşim yaralı. 15 bin TL için değmez" diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Son noktayı koydu Son noktayı koydu
Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Ülkemize has mutasyonlar varBilim Kurulu üyesi açıkladı: Ülkemize has mutasyonlar var
Besmelenin sırrı ve anlamıBesmelenin sırrı ve anlamı
1/

En Çok Okunan Haberler

Kaybolan keçisini yerde ararken 'gökte' buldu

Kaybolan keçisini yerde ararken 'gökte' buldu

7.3'lük deprem sonrası onlarca yaralı

7.3'lük deprem sonrası onlarca yaralı

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

Süper minisiyle sevgilisinin kucağına atladı

İkinci el piyasasında düşüş sürüyor! İşte son durum

İkinci el piyasasında düşüş sürüyor! İşte son durum

Kahreden haberi Bakan Akar duyurdu! 13 sivil şehit edildi

Kahreden haberi Bakan Akar duyurdu! 13 sivil şehit edildi

Eşinin cansız bedenini evde bırakıp oğlunun yanına gitti! Samsun'da dehşet

Eşinin cansız bedenini evde bırakıp oğlunun yanına gitti! Samsun'da dehşet

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Dikkat! Sokağa çıkma kısıtlaması başladı

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Genç kadın güpegündüz trafikte dehşeti yaşadı

Diğer Haberler

Bilim Kurulu üyesi Tezer: Ülkemize has mutasyonların olduğunu biliyoruz

Bilim Kurulu üyesi açıkladı: Ülkemize has mutasyonlar var

Bebek’te denetimde ilginç anlar: Soğan almaya çıkmıştım

İlginç anlar: Bakın neden yasak vakti dışarı çıkmış

İstanbul'da fuhuş operasyonu: 27 kişi gözaltına alındı

Hepsi fuhuştan yakalandı!

Prof. Dr. İlhan: Yaza doğru daha iyi süreçler yaşamamız mümkün

Normalleşmeyle ilgili yeni açıklama: Zaman verip 'ama' dedi

'Yerinde karar' dönemiyle ilgili önemli açıklama: Hiç vakanın olmadığı yerleri hızlı açmak lazım

Türkiye bu haberi bekliyor: Hızlı açmak lazım

Arkadaşının evinde asılı bulunan Betül Özdemir'le ilgili yen gelişme: Yeniden otopsi istendi

Arkadaşının evinde asılı bulunan Betül'le ilgili yen gelişme

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.