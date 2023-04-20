Mirasçılık belgesi nereden ve nasıl alınır? Mirasçılık belgesi nasıl çıkarılır, kaç günde çıkar?

Ölen ya da kayıp olduğu resmen ilan edilen kişiden geriye kalan mallar ya da paralar o kişinin yasal ya da atanmış mirasçıları arasında pay edilir. Yasal mirasçı, ölen kişinin birinci dereceden akrabaları, aralarında kan bağı olan kişilerdir ve ölüm gerçekleştikten sonra direkt olarak kanuni mirasçı sayılırlar. Atanmış olan mirasçılar ise ölen kişi tarafından kendi tercihi ile önceden belirlenmiştir.

Miras bırakan kişi, bir noter ya da avukat huzurunda düzenlenen belgede mirasçı olarak atadığı kişileri belirler. Mirasçıların isimlerinin yazılı olduğu mirasçılık belgesi, veraset ilamı adı ile de bilinir. Bu belgeyi verme yetkisi olan kurum ve kuruluşlardan alınabilen bir belgedir. Belgeyi talep etmek için yasal ya da atanmış mirasçı olma zorunluluğu vardır. Kanuni olarak mirasçı kabul edilmeyen kişiler bu belgeyi talep edemez ya da alamaz.

Mirasçılık belgesi nereden alınır?

Veraset ilamı ya da diğer adı ile mirasçılık belgesi Türk kanunları gereğince yetki verilen kurum ve kuruluşlardan alınabilmektedir. Yalnızca yasal mirasçıların talep edebileceği ve alabileceği bu belge için nereye başvuru yapıldıysa belge oradan alınır. Türkiye’de mirasçılık belgesi tüm noterliklerden ya da Sulh hukuk mahkemelerinden verilebilmektedir.

Bu kurumlara başvuru yapılarak mirasçılık belgesi alabilmek mümkün olur. Ancak bazı durumlarda noterliklerin mirasçılık belgesi düzenlenme yetkileri bulunmayabilir. Mirasçıların nüfus kayıtlarında, mal paylaşımında ya da benzeri durumlarda sorunlar çıkması halinde mirasçılık belgesi yalnızca Sulh hukuk mahkemeleri tarafından düzenlenebilmektedir.

Mirasçılık belgesi nasıl alınır?

Mirasçılık belgesi, Türk Medeni Kanunu’nun 598/1 hükmüne göre noterlerden ya da sulh hukuk mahkemelerinden talep edilerek alınabilir. E devlet üzerinden, sanal ortamda, internetten bu belge temin edilemez. Noterlere başvuru yapıldığında eğer aksi bir durum yoksa noterliklerde sistem üzerinden gerekli incelemeler yapılır ve bir problem görülmüyorsa mirasçılık belgesi verilir.

Muris olan kişi ile mirasçı olarak belirlenen kişi arasında bir kan bağı olmalıdır. Aksi takdirde mirasçı yasal mirasçı olarak kabul edilemez. Nüfusta yazılı olan kayıtlarda tutarsızlıklar arsa, mirasçılık belgesi isteyen kişi yabancı ise ya da kayıp mirasçılar olması halinde mirasçılık belgesi Sulh hukuk mahkemelerinden talep edilmelidir.

Mirasçılık belgesi nasıl çıkarılır?

Bir mirasçı, tereke üzerindeki haklarını ve payını alabilmek için öncelikle mirasçılık belgesi talep etmelidir. Tüm mirasçıların isimleri ve kimlik bilgileri bu belge üzerinde yazılı olur. Eğer yasal mirasçılık ya da atanmış mirasçılık durumu yoksa bu kişiler mirasçılık belgesi talebinde bulunamaz.

Mirasçılık belgesi alma hakkı kanunen bulunan kişi noterlikler ya da sulh hukuk mahkemelerinden mirasçılık belgesi talebinde bulunabilir. Sadece kalan mal ya da para için değil muristen kalan borçlar için de mirasçılık belgesi çıkartılmalıdır. Belgenin istendiğine dair dilekçe yazılmalı ve mirasçıların kimlikleri ile birlikte ilgili kuruma başvuru yapılmalıdır.

Mirasçılık belgesi kaç günde çıkar?

Yalnızca yasal ya da atanmış olan mirasçılar tarafından talep edilebilen ve alınabilen mirasçılık belgesi noterlerden ya da sulh hukuk mahkemelerinden dilekçe ile başvuru yapılarak temin edilebilmektedir. Mirasçılık belgesi ne kadar erken çıkartılırsa mal paylaşımı için işlemlerin başlaması da o kadar erken olur.

Talep yapıldığı gün mirasçılık belgesini alabilmek mümkündür. Noterlikler aynı gün içinde mirasçılık belgesi düzenleyip teslim etmektedirler. Ancak mirasçılar arasında, muris ya da tereke ile ilgili bir sorun ya da tutarsızlık bulunmamalıdır.

Mirasçılık belgesi hangi mahkemeden alınır?

Mirasçılık belgesi talebi Türkiye’deki tüm noterliklere yapılabilmektedir. Noterlikler başvuru yapıldığı gün belgeyi düzenleyip teslim edebilir. Ancak bazı durumlarda noterliklerin mirasçılık belgesi düzenleme yetkisi yoktur. Mirasçılar arasındaki sorunlar, muristen kalma icra durumları, borçlarla ilgili farklı durumlar ya da mirasçıların nüfus kayıtları ile ilgili sorunlar nedeniyle noterlikler mirasçılık belgesi veremeyebilir.

Bu tür durumlarda mirasçılar mirasçılık belgesini sulh hukuk mahkemelerinden talep etmelidir. Sulh hukuk mahkemesinden veraset ilamı almak için 878,20 TL bir harç ücreti ödenmelidir. Alınan belge her türlü işlemde resmi geçerliliğe sahiptir.

Mirasçılık belgesi alındıktan sonra ne yapılır?

Mirasçılık belgesi talebi yapıldığı gün alınabilen bir belgedir. Talep noterliklere ve sulh hukuk mahkemelerine yapılabilmektedir. Bu belgeyi alan mirasçılar kendilerinden talep edilen her yerde bu belgeyi kullanabilir. Özel kurum ve kuruluşlarda, devlete ait kurumlarda kullanılabilen bu belge bankalarda da geçerlidir. Belgeyi aldıktan sonra mirasçılar, ilgili kurumlara ve kuruluşlara bu belgeyi göstererek murisin bıraktığı tüm tereke üzerindeki haklarını ve paylarını kanıtlayabilirler. Bu sayede intikal işlemleri başlar ve mirasçılık belgesinde adı geçen tüm mirasçılar paylarını alır.



