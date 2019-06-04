Mirasımız Derneğinden Kudüs’te ramazan yardımı

KUDÜS (AA) – Kudüs ve Civarındaki Osmanlı Mirasını Koruma ve Yaşatma Derneği (Mirasımız Derneği), ramazan ayı münasebetiyle ihtiyaç sahibi ailelere kumanya dağıtımı, nakdi yardım ve yetimlere bayramlık dağıtımı gerçekleştirdi.

Mirasımız Derneğinden yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Doğu Kudüs’te ihtiyaç sahibi Filistinli ailelere 2 bin 600 ramazan paketi, 6 bin 700 kişiye fitre ve zekât, 450 yetime bayramlık dağıtıldığı belirtildi.

Açıklamada, derneğin ramazan ayı boyunca Mescid-i Aksa’da kurduğu iftar ve sahur sofralarıyla, Kudüslü Müslümanlara yardım etmek isteyen belediyeler, sivil toplum kuruluşları, gönüllü platformları, yurt içi ve yurt dışından bağışçılara köprü vazifesi gördüğüne dikkat çekilerek “Mirasımız, ramazan ayı boyunca 27 bin kişiyi iftar sofralarında, 15 bin kişiyi ise sahur sofralarında buluşturdu.” denildi.

Türkiye’nin farklı şehirlerinden çocukların Kudüs'te yaşayan yetimlere iftar vermek üzere kumbaralarında biriktirdikleri parayla Mescid-i Aksa'nın yakınında 200 yetim çocuk için iftar organizasyonu gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, “Bağışçılarından emanet olarak aldığımız bedellerle, Kudüs’te yaşayan ihtiyaç sahibi 6 bin 500 kişiye fite ve 200 aileye zekât ulaştırdı.” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Kudüs’teki zorlu ekonomik koşullara vurgu yapılarak 2 bin 600 aileye ramazan kumanyası ulaştırıldığı belirtilerek yetim ve ihtiyaç sahibi 450 çocuğa hem bayramlık hem de bayram harçlığı dağıtıldığı kaydedildi.

