Mirasta mal paylaşımı nedir? Mirasta mal paylaşımı nasıl yapılır, sağ kalan eşin mirasçılığı ve mal paylaşımı nasıl yapılır?

Türk Medeni Kanunu’nda yer alan kurallara göre yasal mirasçı olarak belirlenen kişilerin pay oranları da bellidir. Miras paylaşımı için gerekli görülen bazı koşullar vardır. Mirasçılar da yasal mirasçılar ya da atanmış olan mirasçılar olarak sınıflandırılmıştır. Biri doğrudan kanun tarafından gelen mirasçılık diğeri ise mirası bırakan kişinin kendi tercihine göre belirlediği mirasçılara karşılık gelir.

Mirasta mal paylaşımı nedir?

Miras bırakan kişi tarafından hiçbir mirasçı atanmamışsa ya da önceden noter ve avukat aracılığı ile resmen belirlenmemişse, kanunlar doğrultusunda mirasçılar belirlenir ve mal paylaşımı yapılır. Buna göre öncelikle yasal mirasçılar belirlenir. Ölen ya da resmen kaybolduğu kabul edilen kişinin mirasçısı kabul edilen kişiler için belli başlı koşullar vardır. Birinci dereceden mirasçılar öncelikli olarak belirlenir. Bu tür mirasçılar mirası kalan kişinin kan bağı olan, alt soyu ve çocukları olan kişilerdir. Tüm çocuklar ölen kişinin eşit olarak pay sahibi olan mirasçılarıdır. Eşler, akrabalar, torunlar da belli koşullar çerçevesinde mirastan pay alma hakkına sahiptir.

Mirasta mal paylaşımı nasıl yapılır?

Kanunlara göre mirasçılıkta fert, sınıf ve zümre sistemleri bulunur. Mirasta zümre sistemi Türk Hukuku kapsamında kullanılan bir sistemdir. Miras paylarının belirlenmesi için kullanılır ve yasal olan mirasçılarının payları bu sayede belirlenir. Mirasçı olan kişiler önceden belirlidir. En net ve tutarlı kabul edilen sistem zümre sistemidir. Mirasta derece sistemi olarak da anılan zümre sisteminin bazı prensipleri vardır. Öncelikle mirasçı olmak için belli bir zümreye dahil olunmalıdır. Ölen kişi ile kan bağı olmalıdır. Bir önceki zümre dâhilinde mirasçı varsa bir sonraki zümrenin mirasçılığına engel kabul edilir.

Ölen kişinin önceki evliliklerinden doğmuş olan çocuklar, sonradan evlenilmiş olan eşin mirasçısı olarak kabul edilmemektedir. Üvey olan anne ya da baba söz konusu ise üvey çocuğun mirasçılığı kanunen olamaz. Baba bir anne ayrı kardeşlerin mirasçılığı da anne ve baba ikinci zümrenin başı olarak kabul edildikleri için miras bırakanın kardeşlerine miras hakkı doğmaz. Baba, atanmış mirasçı olarak istediği kişiye ölmeden önce mirasını pay edebilir.

Sağ kalan eşin mirasçılığı ve mal paylaşımı nasıl yapılır?

Sağ kalan bir eşin mirasçılık durumu, ölen ya da resmen kaybolduğu kabul edilen kişinin çeşitli yakınlığı bulunan mirasçılarından oluşan zümrelerle birlikte mirasçı kabul edilir. Hak payı olarak sağ kalan eşin miras payı şu şekildedir:

Miras bırakan kişinin alt soyu ile birlikte mirasçı kabul edilmesi durumunda dörtte bir oranında pay alır.

Miras bırakan kişinin annesi ve babasının zümresi ile mirasçı olma durumu varsa mirasın yarısı onun hakkıdır.

Eşin kardeşlerle mirasçılığı miras bırakanın kendi annesinin ve babasının hayatta olmasına göre değişkenlik göstermektedir. Eş ile birlikte anne ya da baba veya onların çocukları olan miras bırakan kişinin kardeşleri de mirastan pay alır.



