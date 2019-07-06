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Mirastan pay alamayan kadın intihara kalkıştı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.07.2019 09:16 | Son Güncelleme

ADANA'da Seyhan Nehri üzerindeki köprüye çıkarak, babasının mirasından pay alamadığını öne sürüp, intihara kalkışan Kevser A.

Mirastan pay alamayan kadın intihara kalkıştı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Seyhan Nehri üzerindeki köprüye çıkarak, babasının mirasından pay alamadığını öne sürüp, intihara kalkışan Kevser A. (37), bir anlık dalgınlığından yararlanan bir polis tarafından kolundan tutulup çekilerek, kurtarıldı. Kevser A.'nın eşi Lokman A. ise ikna çalışmalarını sigara içerek izledi.
Olay, Yüreğir ilçesi Güney Kuşak Bulvarı'ndaki Regülatör Köprüsü üzerinde meydana geldi. Babasının mirasından pay alamadığını öne süren 7 çocuk annesi Kevser A., Seyhan Nehri üzerindeki Regülatör Köprü'ye çıkıp intihara kalkıştı. Bağırarak kendisini atacağını söyleyen Kevser A.'yı gören çevre sakinleri, polise haber verdi. İhbar üzerine bölgeye, polis, 112 Acil ve CANKUR ekipleri sevk edildi. Gelen polis ekipleri, Kevser A.'yı ikna etmeye çalışırken, eşi Lokman A. ise sigara içerek çalışmaları izledi.
Yaklaşık 2 saat boyunca kimseyi yanına yaklaştırmayan Kevser A.'nın bir anlık dalgınlığından yararlanan bir polis, kadını kolundan tutarak çekip, kurtardı.
Sinir krizi geçiren kadın, tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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Mirastan pay alamayan kadın intihara kalkıştıMirastan pay alamayan kadın intihara kalkıştıMirastan pay alamayan kadın intihara kalkıştıMirastan pay alamayan kadın intihara kalkıştı

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