Mirasyedi filmi TV'de ilk kez yayınlanıyor!

Yönetmenliğini Eray Koçak’ın üstlendiği, başrollerini Ekin Mert Daymaz, Fulya Zenginer, Nevra Serezli ve Nail Kırmızıgül’ün paylaştığı Mirasyedi filmi, 1 Haziran Pazartesi saat 20.30’da FOX izleyicisiyle buluşacak.
Yönetmenliğini Eray Koçak’ın üstlendiği, başrollerini Ekin Mert Daymaz, Fulya Zenginer, Nevra Serezli ve Nail Kırmızıgül paylaşıyor.
Filmde, gösterişli bir villada yaşayan mirasyedilerin beş kuruşsuz sefil ve kepaze kalışının eğlenceli ve komik hikayesi ele alınıyor.
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