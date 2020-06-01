Mirasyedi filmi TV'de ilk kez yayınlanıyor!

Yönetmenliğini Eray Koçak’ın üstlendiği, başrollerini Ekin Mert Daymaz, Fulya Zenginer, Nevra Serezli ve Nail Kırmızıgül’ün paylaştığı Mirasyedi filmi, 1 Haziran Pazartesi saat 20.30’da FOX izleyicisiyle buluşacak.

MİRASYEDİ FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Eray Koçak’ın üstlendiği, başrollerini Ekin Mert Daymaz, Fulya Zenginer, Nevra Serezli ve Nail Kırmızıgül paylaşıyor.

MİRASYEDİ FİLMİ KONUSU

Filmde, gösterişli bir villada yaşayan mirasyedilerin beş kuruşsuz sefil ve kepaze kalışının eğlenceli ve komik hikayesi ele alınıyor.

