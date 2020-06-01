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Mirasyedi filmi TV'de ilk kez yayınlanıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 20:06 | Son Güncelleme

Mirasyedi filmi, bu akşam Fox TV ekranlarında yayınlanıyor. Mirasyedi filmi oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki Mirasyedi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mirasyedi ne zaman çekildi? İşte Ekin Mert Daymaz’ın Ozan karakterine, Fulya Zenginer’in Selen karakterine hayat verdiği film ile ilgili merak edilenler.

Mirasyedi filmi TV'de ilk kez yayınlanıyor!

Yönetmenliğini Eray Koçak’ın üstlendiği, başrollerini Ekin Mert Daymaz, Fulya Zenginer, Nevra Serezli ve Nail Kırmızıgül’ün paylaştığı Mirasyedi filmi, 1 Haziran Pazartesi saat 20.30’da FOX izleyicisiyle buluşacak.

MİRASYEDİ FİLMİ OYUNCULARI

Yönetmenliğini Eray Koçak’ın üstlendiği, başrollerini Ekin Mert Daymaz, Fulya Zenginer, Nevra Serezli ve Nail Kırmızıgül paylaşıyor.

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MİRASYEDİ FİLMİ KONUSU

Filmde, gösterişli bir villada yaşayan mirasyedilerin beş kuruşsuz sefil ve kepaze kalışının eğlenceli ve komik hikayesi ele alınıyor.

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