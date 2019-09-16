Miray Daner'den 'keyfim yerinde' pozu

Vatanım Sensin dizisinde başlayan ve 2,5 yıl aşk yaşayan Miray Daner ve Kubilay Aka, geçtiğimiz Ağustos ayında ilişkilerini bitirmişti. Ayrılığın ardından Daner'in aldatıldığı gündeme gelmiş ancak genç oyuncu bu konuda tek bir açıklama yapmamıştı.

Ayrılıktan sonra sosyal medyada da sessiz kalan ve paylaşım yapmayan Daner şaşırttı.

Çukur'un yıldız oyuncularından olan Kubilay Aka ile 2,5 yıllık ilişkisini sonlandıran Miray Daner uzun bir aradan sonra sosyal medya hesabından bir mutluluk pozunu daha paylaşarak düşman çatlattı.

Daner'in bu pozuna keyfi yerinde yorumları geldi.

