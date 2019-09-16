MAGAZİN

Miray Daner'den 'keyfim yerinde' pozu

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.09.2019 09:50 | Son Güncelleme

Kubilay Aka'dan ayrıldıktan sonra ihanete uğradığı haberlerine tepkisiz kalan Miray Daner, sosyal medya hesabından verdiği pozla takipçilerinin beğenisini topladı.

Miray Daner'den 'keyfim yerinde' pozu

Vatanım Sensin dizisinde başlayan ve 2,5 yıl aşk yaşayan Miray Daner ve Kubilay Aka, geçtiğimiz Ağustos ayında ilişkilerini bitirmişti. Ayrılığın ardından Daner'in aldatıldığı gündeme gelmiş ancak genç oyuncu bu konuda tek bir açıklama yapmamıştı.

Ayrılıktan sonra sosyal medyada da sessiz kalan ve paylaşım yapmayan Daner şaşırttı.

kubilay-aka-nin-ihanetine-ugrayan-miray-daner-den-12428337_928_m

Çukur'un yıldız oyuncularından olan Kubilay Aka ile 2,5 yıllık ilişkisini sonlandıran Miray Daner uzun bir aradan sonra sosyal medya hesabından bir mutluluk pozunu daha paylaşarak düşman çatlattı.

Daner'in bu pozuna keyfi yerinde yorumları geldi.

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
'O defteri tamamen kapattım''O defteri tamamen kapattım'
Sette dayak yedi! 'Gözü dönmüş amcadan...'Sette dayak yedi! 'Gözü dönmüş amcadan...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Miray Daner Miray Daner ve Kubilay Aka Miray Daner instagram

En Çok Okunan Haberler

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

Trump'tan 'muhtemel bir saldırıya hazırız' mesajı

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Gaziosmanpaşa'da AVM'ye ateş açtılar: 3 gözaltı

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bakan Pekcan'dan Volkswagen açıklaması

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Bülent Turan'dan dikkat çeken açıklamalar

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

Adana'da 3 kişiyi öldüren zanlının 3 katlı evini yaktılar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Sperm bağışı yapsın

Sperm bağışı yapsın

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Geniş ürün yelpazesiyle aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Didem Soydan: O defteri tamamen kapattım

'O defteri tamamen kapattım'

Arka Sokaklar setinde olay! Survivor şampiyonu Merve Oflaz dayak yedi

Sette dayak yedi! 'Gözü dönmüş amcadan...'

MasterChef Türkiye'de kağıt havlu krizi! Mehmet Şef ceza verdi! MasterChef 13. son bölümde kaptan kim oldu?

MasterChef'te Mehmet Şef'i çıldırtan hareket! Ceza verdi

Elazığ’ı coşturan Manuş Baba: "Hala ekmek arası salça yiyorum"

Manuş Baba'dan ilginç itiraf!

Felicity Huffman 14 gün hapis aldı

Ünlü yıldıza 14 gün hapis

Bomba iddia: 'Yaşar İpek, Seren Serengil'le evlenmeden önce trans bireyle ilişki yaşadı'

Bomba iddia! Yaşar İpek, trans bireyle ilişki yaşadı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.