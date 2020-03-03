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Miray Daner'den rejim yanlısı Suriyeli'ye insanlık dersi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2020 12:04 | Son Güncelleme

Başarılı oyuncu Miray Daner, İdlib'de rejimin haince saldırısı sonrası şehit olan kahraman askerlerimizin isimlerinin tek tek yazılı olduğu bir Instagram hikayesi paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına rejim yanlısı bir Suriyeli, hadsiz bir yanıt verdi.

Miray Daner'den rejim yanlısı Suriyeli'ye insanlık dersi

Miray Daner, önceki gün İdlib’deki hain saldırı sonrası şehit düşen kahraman askerlerimizin isimlerini paylaştı. Vatanım Sensin dizisiyle ünlelen güzel oyuncuya, hadsiz bir Suriyeli’den çirkin bir mesaj geldi. Daner, ‘Sadece iki çeşit insan var; vicdanı olan ve olmayan’ diyerek rejim yanlısı Suriyeli'ye haddini bildirdi.

Son dönemin en başarılı ve popüler oyuncularından Miray Daner, İdlib'de rejimin saldırısı sonrası şehit olan kahraman askerlerimizin isimlerinin tek tek yazılı olduğu bir Instagram hikayesi paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımına rejim yanlısı bir Suriyeli, yanıt verdi.

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Daner, paylaşıp Fars asıllı sanatçı Farid Farjad'ın "Dünyada yüzlerce milliyet, dil, din, mezhep olabilir. Ama sadece iki çeşit insan var; vicdanı olan ve olmayan" sözüyle yanıt verdi. Daner, paylaşımının sonuna da "Bu söz şimdi çok daha anlamlı" notunu düştü.

Daner'e mesaj yollayan Suriyeli, gelen yorumlar üzerine sosyal medyasını yorumlara kapadı.

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Anahtar Kelimeler:
Miray Daner, instagram, rejim yanlısı, Suriyeli,

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