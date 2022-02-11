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Miray Daner kimdir? Oğulcan Engin'in sevgilisi Miray Daner kaç yaşında ve nereli?

11.02.2022 20:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Miray Daner, son zamanlarda şarkıcı Seda Sayan'ın oğlu Oğulcan Engin ile yaşadığı aşkla gündeme gelmektedir. Oyuncu Miray Daner'in sevgilisi Oğulcan Engin ile yaptığı son paylaşım dikkat çekti. Paylaşımda Miray Daner'in çenesine dolgu yaptırıp yaptırmadığı tartışma konusu oldu. Bu haberden sonra Miray Daner'in kim olduğu araştırılmaya başlandı.

Miray Daner kimdir? Oğulcan Engin'in sevgilisi Miray Daner kaç yaşında ve nereli?

Miray Daner, Vatanım Sensin dizisiyle yakaladığı çıkışı, rol aldığı yeni yapımlarla da devam ettiriyor. Miray Daner'in sevgilisi Oğulcan Engin ile yaptığı son paylaşım Daner'in hayranlarını ikiye böldü. Takipçileri, Miray Daner'in çenesine dolgu yaptırıp yaptırmadığını merak ediyor. İşte Miray Daner'e dair merak edilenler...

MİRAY DANER KİMDİR?

Miray Daner, 15 Ocak 1999 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Miray Daner'in tam adı, Miray Naz Danerdir. Miray Daner, oyunculuğa 7 yaşında başladı. Daner, Papatyam dizisinde 121 bölüm Metin Akpınar'ın torunu "Gonca"yı oynadı. Dersimiz Atatürk filminde de Sabiha Gökçen'in küçüklüğünü canlandırmıştır. Oyuncu Miray Daner, ilk başrol deneyimini Disney Channel Türkiye'de yayınlanan Zil Çalınca dizisinde yaşadı. Medcezir dizisinde "Beren Beylice" karakterini canlandıran oyuncu asıl çıkışını Vatanım Sensin dizisindeki "Hilal" karakteriyle yapmıştır. Ayrıca kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli ve Orçun İynemli'nin kuzenidir.

MİRAY DANER DİZİLERİ

Papatyam
Zil Çalınca
Medcezir
Vatanım Sensin
Bir Litre Gözyaşı
Saygı

MİRAY DANER FİLMLERİ

Dersimiz Atatatürk
Çınar Ağacı
Arkadaşım Max
Göklerdeki Kahraman

MİRAY DANER DOLGU MU YAPTIRDI?

Miray Daner ve Oğulcan Engin'in paylaşımını görenler Miray Daner'in çenesine dolgu yaptırdığını iddia etti. Kısa sürede gündem olan paylaşıma sosyal medya kullanıcıları, "Çenene ne oldu?" ve "Dolgu biraz fazla olmuş." şeklinde yorumlarda bulundu.

Bazıları da ünlü oyuncu Miray Daner'in fotoğrafına photoshop yaparken ayarı kaçırdığını söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
Miray Daner Oğulcan Engin
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