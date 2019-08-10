Miray Daner ve Kubilay Aka aşkı neden bitti? Yeni iddia

Çukur'da rol alan Kubilay Aka ve Vatanım Sensin'in güzel oyuncusu Miray Daner'in 2.5 yıllık ilişkisi ani bir şekilde bitmişti. Ayrılıkla ilgili iddialar gündemden düşmüyor.

Ayrılıkla ilgili yeni iddia

Çukur dizisinin yakışıklı oyuncusu Kubilay Aka ve Miray Daner geçtiğimiz günlerde aylrılmıştı. Miray Daner ve Kubilay Aka ayrılığına Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yıldızı Hilal Altınbilek'in adı da karışmıştı.

İddialara göre Aka sevgilisini Hilal Altınbilek ile aldatmıştı. Bu iddialar gündemdeyken ayrılık hakkında ortaya yeni bir iddia atıldı.

Tv8'de yayınlanan 'Gel yazın konuşalım' adlı magazin programının yorumcusu Hakan Hatipoğlu, Kubilay Aka ile Hilal Altınbilek arasında duygusal hiçbir şey olmadığını bu ilişkinin Miray Daner'in aşırı kıskançlığından dolayı bittiğini iddia etti.

Hatipoğlu, Kubilay Aka'nın, Daner'in kıskançlığı yüzünden evden bile çıkamadığını da öne sürdü.

Kubilay Aka ayrılık haberini Instagram'dan şu sözlerle duyurmuştu: “Ortak kararımız doğrultusunda ayrılmaya karar verdik. İlişkimizin sonuna kadar o güzel gözlerden başka göze bakmadım, bu yüzden de ihanet söz konusu bile olamaz. Hoşçakal Miroşum, mavim, huzurum, her şeyim. Sen hep çok özel olacaksın.”