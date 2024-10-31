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Miray'ın ölümüne neden olan öğretmenin cezası belli oldu! "Ben de ailenin yerinde olabilirdim"

31.10.2024 17:29
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Ordu'da okul bahçesinde 7 yaşındaki Miray Arslan'a cip ile çarparak ölümüne neden olan öğretmen Banu Kaya'nın cezası belli oldu. Savcı, Banu Kaya'nın tahliyesini isterken; müşteki avukatı, sanığın 'Olası kastla ölüme neden olma' suçundan yargılanmasını istedi. Banu Kaya, "Ben de ailenin yerinde olabilirdim. Üzücü ve zor. 2 çocuğum ve öğrencilerim var. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Miray'ın ölümüne neden olan öğretmenin cezası belli oldu! "Ben de ailenin yerinde olabilirdim"

Gazi İlkokulu'nun bahçesinde beden eğitimi öğretmeni Banu Kaya yönetimindeki cip, Uyum Haftası için okula gelen 1'inci sınıf öğrencisi Miray Arslan'a çarptı. Ordu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan küçük çocuk, kurtarılamadı.

Gözaltına alınıp, tutuklanan Banu Kaya hakkında 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

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Ordu 5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugün karar duruşması yapıldı. Banu Kaya SEGBİS aracılığıyla duruşma katılırken, Miray Arslan'ın annesi Eda ile babası Yakup Arslan ve taraf avukatları salonda hazır bulundu.

'ORTADA BİR CİNAYET VAR'

Savcı, Banu Kaya'nın tahliyesini isterken; müşteki avukatı, sanığın 'Olası kastla ölüme neden olma' suçundan yargılanmasını istedi. Banu Kaya, "Ben de ailenin yerinde olabilirdim. Üzücü ve zor. 2 çocuğum ve öğrencilerim var. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Bunun üzerine baba Yakup Arslan, "Geçen duruşmada dalga geçer gibi gülüyordu. 3 duruşmadır susuyorum artık buramıza geldi. Ortada bir cinayet var. Bunların arkasında kimler var da bu şekilde rahat davranabiliyorlar" diyerek sanığa tepki gösterdi.

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'TAHLİYEMİ TALEP EDİYORUM'

Banu Kaya da "Geçen duruşmada bahsedildiği gibi mimiklerimden nasıl böyle bir şey çıkarıldı; anlamıyorum. Önceki ifadelerimi tekrarlıyorum. Hiçbir yere torpille gelmedim, helal kazandım. Üzgünüm. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, Banu Kaya'yı 'Bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 5 ay 10 gün hapis cezasına çarptırdı.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Ordu kaza
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