Miray isminin anlamı nedir? Ünlü oyuncu ile daha çok sevildi

Türkçe'deki güzel kız isimlerinden olan ve ünlü oyuncu Miray Daner ile çok daha bilindik bir hale gelen Miray ismi son dönemde ailelerin sıkça tercih ettiği isimler arasında bulunuyor. Bu isim Türkiye'de 51 bin 122 kişide var. Hem güzel bir anlamı hem de hoş bir tınısı olan bu adı tercih etmeyi düşünen anne ve babalar, Miray isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Miray ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...

MİRAY İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Miray isminin oldukça özel ve güzel bir anlamı bulunuyor. İsmin bilinen ilk anlamı ay gibi ışık saçan bey. Bir diğer anlamı ise ayın ilk günleri. Bazı aileler çocuklarına isim koyacakları zaman o ismin Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Arapça kökenli olmayan isim Kur'an'da da geçmiyor.

Bu isimle bilinen en ünlü isimlerden bir tanesi Vatanım Sensin, Saygı, Bir Litre Gözyaşı ve Medcezir dizileriyle bilinen ünlü oyuncu Miray Daner. Aynı isme sahip bir diğer ünlü oyuncu ise Güneşin Kızları dizisiyle bilinen Miray Akay.

MİRAY İSMİNİN ANALİZİ

Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Miray isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri: