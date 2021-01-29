Miray isminin anlamı nedir? Ünlü oyuncu ile daha çok sevildi

Türkçe'deki güzel kız isimlerinden olan ve ünlü oyuncu Miray Daner ile çok daha bilindik bir hale gelen Miray ismi son dönemde ailelerin sıkça tercih ettiği isimler arasında bulunuyor. Bu isim Türkiye'de 51 bin 122 kişide var. Hem güzel bir anlamı hem de hoş bir tınısı olan bu adı tercih etmeyi düşünen anne ve babalar, Miray isminin anlamı nedir diye araştırma yapıyor. İşte Miray ne demek sorusunun yanıtı ve bu güzel ismin analizi ile manası...
Miray isminin oldukça özel ve güzel bir anlamı bulunuyor. İsmin bilinen ilk anlamı ay gibi ışık saçan bey. Bir diğer anlamı ise ayın ilk günleri. Bazı aileler çocuklarına isim koyacakları zaman o ismin Kur'an'da geçmesini de önemseyebiliyor. Arapça kökenli olmayan isim Kur'an'da da geçmiyor.
Bu isimle bilinen en ünlü isimlerden bir tanesi Vatanım Sensin, Saygı, Bir Litre Gözyaşı ve Medcezir dizileriyle bilinen ünlü oyuncu Miray Daner. Aynı isme sahip bir diğer ünlü oyuncu ise Güneşin Kızları dizisiyle bilinen Miray Akay.
Bir ismin taşıdığı anlama ek olarak karakter analizi de yapılabiliyor. Buna göre içerisindeki her bir harfin bir özelliği temsil ettiği düşünülüyor. Dolayısıyla bu adı alan kişilerin sahip olacağı karaktere ilişkin bir takım çıkarımlar yapılabiliyor. İşte Miray isminin içerisinde yer alan harflerin temsil ettikleri:
Bu adı taşıyan kişilerin en belirgin özelliklerinden bir tanesi ticaret konusunda başarılı olmaları. Ticari zekaları gelişmiş olan bu kişilerin kurdukları işte başarılı olmaları biliniyor. Öte yandan sert bir yapıya sahip olmalarına rağmen iç dünyalarında kırılgan ve narin olabiliyorlar. Girişken yapıları sayesinde girdikleri ortamda sevilen bu kişiler çevrelerine yaydıkları enerjiyle popüler oluyorlar. Kötü özellikleri ise geçmişte yaşadıkları bazı üzücü olaylara halen takılı kalmaları ve kolayca unutamamaları.
Bu isim TDK'nın kişi adları sözlüğünde yer alıyor. TDK'nın kişi adları sözlüğünde ismin Farsça ve Türkçe kökenli olduğu ve kız ismi olduğu belirtiliyor. TDK'nın kişi adları sözlüğüne göre ismin anlamı ise; ay gibi ışık saçan bey. İsimlerin manalarının ve analizlerinin yanı sıra bazı teknikler kullanılarak falına dair de yorumlamalar yapılabiliyor. Bu göre bu isme sahip olan kişiler;
Sanatsal anlamda çok yetenekli oldukları için sanatla alakalı işler yapmaya meyilliler. Sosyal kişilikleri sayesinde kolayca dost edinebiliyorlar. Dışa dönük olmalarına rağmen yüzeysel düşündükleri için bazı konularda dikkatli olmalarında fayda var. Yaşamdan zevk almayı seven Miraylar eğlenceye ve eğlenceli ortamlara bayılıyorlar. Bu yüzden monotonluktan uzak duruyorlar. Ancak zaman zaman disiplin konusunda sorun yaşayabiliyorlar. Bu nedenle vakit kaybetmeden disiplinli olmayı öğrenmeleri gerekiyor.
Miray isminin yanına yakışan isim olarak ise Naz, Lina, Duru, Beren, Su ve Ece isimleri önerilebiliyor.
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