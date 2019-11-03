Miraz’ın sorusu: "Ne zaman tahliye olacağız?"

Banu Güven, "Miraz ve cezaevindeki çocuklar için denetimli serbestlik şart" diye yazdı."Baba, niye gitmiyoruz? Gidelim. Anneye gidelim!" Üç yaşındaki Miraz, Gebze Cezaevi'nin kapısında annesi Gülistan Diken Akbaba'nın yanına gidebilmek için böyle çırpınıyordu. Baba Cengiz Zaza Akbaba her hafta olduğu gibi o Salı günü de Miraz'ı annesine bırakacaktı. Kapalı görüşten daha yeni çıkmışlardı. Bu görüşlerde Cengiz Bey camın öteki tarafında kalıyor, Miraz annesinin yanına geçebiliyordu. Yani çocuk daha biraz evvel annesinin kucağındaydı. Dolayısıyla oradan çıkıp, her zaman olduğu gibi, annesinin yanına geçeceğini, sayamadığı birkaç gün ve gece boyunca onun koynuna sokulabileceğini sanıyordu. Ama asla anlayamayacağı bir gerekçeyle "Hayır" dediler. Neymiş? "29 Ekim olduğundan resmi tatilmiş. Miraz koğuşa gidemezmiş." Yönetmelik, infaz koruma memurları, cezaevi yönetimi, her kimse bu işin sorumlusu, çocuğun feryadını dinlemedi! İnanması güç, ama insanlar Miraz'ın yürekleri dağlayan o çırpınışına, duvarlar ve demir kapılar gibi kayıtsız kaldılar. Cengiz Bey'e göre, ne yapılacağı yeterince açık yazılmadığı için keyfi davranıldı. "Görüşteyken, ‘Çocuğu bugün almayacağız' dediler. Tutuklu görüş yapabiliyor da, çocuk niye giremiyor. Bu işlemlere dair kurallar açık olmadığı için sıkıntı yaşandı, keyfi bir uygulama oldu bence. Çocuk bu, tutuklu ve hükümlü değil ki…"

Anahtar kaybolmuş… O gün saat 11.30'da cezaevi kapısında ağlamaya başlayan Miraz, ancak öğleden sonra dört buçukta sakinleşti. Babası "Çok derin bir çaresizlik içindeydim. Aklım durmuştu" diyor. Çözüm teyzesinin aklına gelmiş. "Niye anneye gitmiyoruz" diye tutturan Miraz'a, "Anahtar kaybolmuş demeyi akıl etmiş teyzesi. O da "Eve gidelim gidelim, anahtarı bulalım gelelim" demiş. Sonra acaba "Parkta mı kaybettik" diye parka götürmüşler çocuğu. Videoyu paylaşılıp yayınlandıktan birkaç saat sonra, akşam yedi buçuk gibi Gebze Cezaevi'nden telefon gelmiş. "Çocuğu getirebilirsiniz" demişler. Miraz annesine sarılırken, "Anne gardiyanlar anahtarı bulmuşlar" demiş. Anlaşıldığı kadarıyla Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü bu durumu görünce devreye girmiş. Cengiz Bey, Cuma öğleden sonra Miraz'ı almaya giderken biraz endişeliydi. Acaba anahtar tekrar kaybolursa diye korkup gelmek istemezse diye. Sonra bana bir video gönderdi Cengiz Bey. Miraz arabanın arka koltuğunda oturmuş, çalan Ahmet Kaya şarkısına eşlik ediyordu.

"Güller solmadan önce gel Gecenin yarısında gel Gizli gizli gel sessiz gel Ay pencereden aşmadan Karanlık yoldan şaşmadan Yavaş yürü koşmadan gel Kimselere sataşmadan Ekiplere dalaşmadan Belaya bulaşmadan gel Bak ben gelmeden önce gel Ben sana gel demeden gel İşte şimdi gel hadi gel..." Bu şarkıyı bir süredir dinliyormuş baba oğul. Miraz şarkıya eşlik ederken sormuş babasına: "Bana bunları bana mı diyor?" Miraz hapishane lafını biliyor, ama bulunduğu yerin hapishane olduğunu yeni yeni farketmeye başlamış. Yedi aylıkken girdiği yeri annesinin evi zannediyormuş. Birilerinden duymuş, "Biz ne zaman tahliye olacağız" diye sormaya da başlamış. Bu arada cezaevi yönetimi ya da her kim akıl ettiyse, Miraz'ın gönlünü hediyelerle almaya çalışmış. Ona büyükçe bir itfaiye arabası hediye etmişler. Çocuk ya, sevinmiş. Babasına göstermiş. Denetimli serbestlik şart Ne olurdu bunlar hiç yaşanmasaydı, değil mi? Miraz gibi 0-6 yaş grubundan 800 küsür çocuğun hayatına cezaevi, hapishane, gardiyan, tahliye gibi ne ifade ettiğini tam da anlayamadıkları kelimeler, kavramlar girmeseydi. Bunca kadın, sırf siyasi bir garez nedeniyle, cezaevindeyken doğurmak zorunda kalmasaydı.