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Mirkelam, İKÜ’lü gençler için sahne alacak

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2019 12:15 | Son Güncelleme

Pop müziğin sevilen isimlerinden Mirkelam, şarkılarını İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) öğrencileri için seslendirecek.

Mirkelam, İKÜ’lü gençler için sahne alacak

Pop müziğin sevilen isimlerinden Mirkelam, şarkılarını İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ) öğrencileri için seslendirecek. Sanatçı, “Sınavlar da Geçer” etkinliği kapsamında 2 Mayıs Perşembe günü gençlerle buluşurken, aynı gün İKÜ mezunları da kariyer yolculuklarını “Ey Girişimci Türk Gençliği” panelinde öğrencilerle paylaşacak.
İstanbul Kültür Üniversitesi (İKÜ), mezunları ile öğrencilerini “Ey Girişimci Türk Gençliği” panelinde bir araya getiriyor. İKÜ mezunu sekiz gencin kariyer hikâyelerini öğrencilerle paylaşacağı etkinlik, 2 Mayıs Perşembe günü saat 14.00’da gerçekleşecek. İKÜ Basın Ekspres Yerleşkesinde düzenlenecek panel, İktisadi İdari Birimler Fakültesi, Kültür Noktası Mezun İlişkileri Koordinatörlüğü, IKU ARClub (Alumni Relations Club) ile Aile İşletmeleri ve Girişimcilik Uygulama ve Araştırma Merkezi (AGMER) iş birliğiyle hayata geçecek.
Panelin bitimiyle birlikte “Sınavlar da Geçer” adı altında müzik ve dans performanslarıyla gün boyu devam edecek organizasyonda Grup Akıbet, Grup Anla Ki, İKÜ Dans Kulübü, Radde, Üçüncü Bölge ve Orkestra İKÜ sahne alacak. Günün son etkinliğinde ise saat 20.00 itibariyle pop müziğin sevilen isimlerinden Mirkelam, beğenilen şarkılarını gençler için seslendirecek.

Mirkelam, İKÜ’lü gençler için sahne alacak

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