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Miroğlu: AK Parti Hakkari'den güçlenerek çıkacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.01.2019 17:47 | Son Güncelleme

HAKKARİ'de partisinin belediye başkan adaylarını açıklamak üzere Yüksekova'ya gelen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Orhan Miroğlu, kentte yeni bir sayfa açılacağını, yerel seçimlerden de güçlenerek çıkacaklarını söyledi.

Miroğlu: AK Parti Hakkari'den güçlenerek çıkacak

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ'de partisinin belediye başkan adaylarını açıklamak üzere Yüksekova'ya gelen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Orhan Miroğlu, kentte yeni bir sayfa açılacağını, yerel seçimlerden de güçlenerek çıkacaklarını söyledi.
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Orhan Miroğlu, partisinin Hakkari merkez ve ilçe belediye başkan adaylarını açıklamak üzere Yüksekova'ya geldi. Orhan Miroğlu, adayların yarın düzenlenecek tanıtım toplantısıyla açıklanacağını söyledi. İlçe Başkanlığında gazetecilere açıklamalarda bulunan Miroğlu, 31 Mart'ta Hakkari'de yeni bir sayfa açılacağını belirterek şöyle konuştu:
"Hakkari'de yarın aday tanıtma toplantısı gerçekleştireceğiz. Ve Hakkari'de yeni bir sayfa açılacak. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere partimizin bütün sözcüleri, yetkilileri, bu seçimin yerel seçimler olduğunu söylüyorlar. Ama şunu da ifade ediyorlar; Bu, bizim getirdiğimiz ve şu an yürürlükte olan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yoluna selametle devam etmesi için bir kader seçimidir. Bölge söz konusu olduğunda Hakkari'den Mardin'e, Mardin'den Muş'a, Urfa'ya, Diyarbakır'a kadar farklı şeyler söylememiz lazım, farklı şeyler düşünmemiz lazım. Kürt halkı bu bölgede maalesef son 20-25 yıl itibarıyla çok büyük acılar yaşadı. Ama belki de o acıların gölgesinde kalarak siyasi tercihlerini doğru bir şekilde de yerine getiremedi. Ama son 16-17 yıllık AK Parti'nin tarih sahnesine çıktığından itibaren bu yana bölgede mücadele veriyoruz ve her gün bu mücadelenin halkımızın kabulünü, halkımızın desteğini işaret ediyoruz, görüyoruz. Bu da mücadelenin çok haklı ve doğru olduğunu bize gösteriyor."
Hakkari adaylarını belirlerken birçok kesimden fikir aldıklarını söyleyen Miroğlu, "Bu seçimde aslında belediye başkanlarımızı değil, kendi kaderimizi seçeceğiz. Hakkari'yi, Diyarbakır'ı, Van'ı yönettiniz ama ortaya çıkan şey hiçbir şekilde bölge halkını memnun eden bir şey değildir. Öyleyse müsaade edin, durun bir kenarda, bundan sonra da AK Parti yönetsin. Partimiz adayları belirlerken Hakkâri'de olmak üzere birçok yerde çok ince çalıştı. Birçok kesimin fikirleri alındı. Yarın da geçmişten bu yana teşkilatımızda yer alan partililerimizle bir vefa yemeği yiyeceğiz. Bu yemekten sonra artık Hakkari için yeni bir sayfa açacağız. İnşallah AK Parti, bu seçimde Hakkari'de güçlenerek çıkar. Çünkü bunu en çok Hakkri halkı hak ediyor" dedi.

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Miroğlu: AK Parti Hakkari'den güçlenerek çıkacakMiroğlu: AK Parti Hakkari'den güçlenerek çıkacakMiroğlu: AK Parti Hakkari'den güçlenerek çıkacakMiroğlu: AK Parti Hakkari'den güçlenerek çıkacak

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