Miroslav Stoch, Süper Lig'e geri dönüyor!

Miroslav Stoch'un yeni durağı bir kez daha Süper Lig olabilir. Slovan Liberec ile sözleşmesinin tamamlayan 32 yaşındaki sol kanat, menajerler aracılığıyla Süper Lig'in yeni ekiplerine önerildi. İşte Miroslav Stoch'da yaşanan sıcak gelişmenin detayları...

MİROSLAV STOCH GERİ DÖNMEK İSTİYOR

Akşam'ın haberine göre; Çekya ekibiyle sözleşmesini tamamlayan ve bonservisini eline alan 32 yaşındaki Miroslav Stoch'un Süper Lig'e dönmek istediği iddia edildi. Menajerler aracılığıyla Süper Lig'in yeni takımlarına önerilen Slovak futbolcunun maaş konusunda da zorluk çıkarmayacağı belirtiliyor.

RAPORLARI OLUMLU GELİRSE...

Süper Lig ekipleri, Slovan Liberec'de sezonun yarısında forma giyemeyen Miroslav Stoch'un son durumunu araştırırken, 32 yaşındaki isimle ilgili raporların olumlu gelmesi halinde transfer önerisi değerlendirmeye alınacak.



