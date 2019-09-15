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"Miryokefalon Savaşı'nın 843. Yılı" paneli

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.09.2019 00:01 | Son Güncelleme

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan: "Öksüz bir seviyede olan Miryokefalon Zaferi'ni, hem yanı başımızda olan bir hazine olarak hatırlatmak hem de o üzerindeki örtüyü kaldırarak insanlarla tanıştırmak için çalışıyoruz"

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, "Öksüz bir seviyede olan Miryokefalon Zaferi'ni hem yanı başımızda olan bir hazine olarak hatırlatmak hem de o üzerindeki örtüyü kaldırarak insanlarla tanıştırmak için çalışıyoruz." dedi.

Turan, Isparta'daki Kültür Sarayı'nda düzenlenen "Miryokefalon Savaşı'nın 843'ncü Yılı" konulu panelde, kentin elmasıyla, kirazıyla, gülü ve lavantasıyla öne çıktığını söyledi.

Isparta'nın tarih ve kültür şehri de olduğuna değinen Prof. Dr. Turan, istihdam alanı olan turizmin geleceğin dünyası için ön planda tutulduğunu ifade etti.

Turizm, ekonomi gibi tarihin de çok önemli olduğunu vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"Birinci amacımız tarih ve tarih bilincidir. Kültür ve tarih bakımından Anadolu Türk tarihinde 3 savaşın yeri ayrıdır. Bunun birincisi 1071 Malazgirt, 17 Eylül 1176 Miryokefalon Savaşı, üçüncü ise 1921 Sakarya Zaferi'dir. Hiçbiri diğerinden aşağıda değildir, hepsi büyük önem taşıyor. Ben ve arkadaşlarım, öksüz bir seviyede olan Miryokefalon Zaferi'ni hem yanı başımızda olan bir hazine olarak hatırlatmak hem de o üzerindeki örtüyü kaldırarak insanlarla tanıştırmak için çalışıyoruz. Bütün bu tarih ve kültür varlığının üzerine Miryokefalon'u bir kubbe ve miğfer gibi örtmek istiyoruz."

Panele, Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, AK Parti Isparta milletvekillileri Recep Özel ve Mehmet Uğur Gökgöz, Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İlker Hüseyin Çarıkçı ile vatandaşlar katıldı.

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