Miryokefalon Zaferi’nin 843.yıldönümü Isparta’da törenlerle kutlanacak

Isparta’da Bizans İmparatorluğu’na karşı 1176’da kazanılan Miryokefalon Zaferi, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ve Gelendost Belediyesi tarafından düzenlenen törenlerle kutlanacak. Miryokefalon Zaferi’nin 843’üncü yıldönümü kutlamalarına Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan da katılacak.

Selçuklular ile Bizans İmparatorluğu arasında 1176’da Isparta sınırları içerisinde gerçekleşen Miryokefalon Savaşı, Türk Tarihi açısından derin izler taşırken, bu zafer ile Anadolu, ’Türkiye’ olarak anılmaya başlandı.

Isparta’da gerçekleşen zafer, Anadolu’nun Türkleşmesinde ve Selçuklu coğrafyasında siyasi birliğin sağlanmasında da etkin rol oynadı. Miryokefalon, Malazgirt Zaferi’nin tescili ve Anadolu’daki Türk varlığının da kesinleşmesini sağladı.

Miryokefalon Zaferi, Osmanlı Devleti’ne doğru giden ve Anadolu’nun ’Türkiye’ adıyla anılmasına vesile olan sonuçlar getirmişti. Bu topraklar bir daha da Müslüman Türk Milleti’nin ve İslam Medeniyeti’nin elinden çıkmayacak şekilde tescil edilmişti. Miryokefalon Zaferi’nin 843’üncü yıldönümü Atatürk Kültür Dil ve Tarih Kurumu, Türk Tarih Kurumu, Isparta Valiliği, Isparta Belediyesi, Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ve Gelendost Belediyesi tarafından düzenlenen etkinliklerle kutlanacak. 14 Eylül 2019 Cumartesi günü Isparta Belediyesi Kültür Sineması’nda söyleşi panel düzenlenecek. Panele Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan da katılacak. Paneldeki diğer panelistler şöyle; Prof. Dr. Güray Kırpık, Yüksek Mühendis Ramazan Topraklı, Doç. Dr. Hasan Akyol.

