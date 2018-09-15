"Mis Gibi Türkiye" için çöp topladılar 

Cansel KİRAZ- Akın ÇELİKTAŞ - İSTANBUL (DHA) - 15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde "Mis gibi Türkiye" üyeleri Beşiktaş'tan başlayarak Topkapı'ya kadar çöp topladı.

15 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında "Mis gibi Türkiye" adlı grubun üyeleri Beşiktaş'ta bir araya geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören'in de aralarında bulunduğu grup, ellerine çöp poşetlerini alarak çevreye atılan çöpleri topladı.

"HERKESİ TEMİZ OLMAYA DAVET EDİYORUM"

Revna Demirören, "Sağlıklı ve güzel bir ortamda yaşamak için öncelikle temizlik çok önemli. Herkesin nasıl evini, kendini temiz tutması gerekiyorsa çevresini de temiz tutması gerektiğine inanıyorum. Her türlü sağlık problemi pislikten geliyor. Onun için herkes kendine düşen görevi yapmalı ve etrafını temiz tutmalı, temiz tutmayanları uyarmalı. Biz de bugün burada bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Herkesi temiz olmaya davet ediyorum" dedi.

"BUNDAN SONRAKİ ADIMLAR ÇOK ÖNEMLİ"

Celal Çapa ise etkinliği Türkiye'de farkındalık yaratabilmek için yaptıklarını söyledi. Çapa, "Bizim grubun rotası Beşiktaş'tan başlayarak Topkapı'ya gitmek. Burada yaratabileceğimiz farkındalıkla bundan sonraki adımlar çok önemli. Özellikle atıkların toplanması, tekrar geri dönüşümünün sağlanması gibi birçok önemli adım var" diye konuştu. Şebnem Çapa ise etkinliklerin devamının geleceğini belirterek, "Kendi aramızda küçük bir arkadaş grubu olarak 'Mis gibi Türkiye' adlı sivil toplum örgütü kurduk. 1 - 1,5 yıldır çöp topluyoruz. Yapılacak çok şey var aslında. Zamanla hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu.