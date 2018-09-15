"Mis Gibi Türkiye" için çöp topladılar

Cansel KİRAZ- Akın ÇELİKTAŞ - İSTANBUL (DHA) - 15 Eylül Dünya Temizlik Günü'nde "Mis gibi Türkiye" üyeleri Beşiktaş'tan başlayarak Topkapı'ya kadar çöp topladı. 15 Eylül Dünya Temizlik Günü etkinlikleri kapsamında "Mis gibi Türkiye" adlı grubun üyeleri Beşiktaş'ta bir araya geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in eşi Revna Demirören'in de aralarında bulunduğu grup, ellerine çöp poşetlerini alarak çevreye atılan çöpleri topladı. "HERKESİ TEMİZ OLMAYA DAVET EDİYORUM" Revna Demirören, "Sağlıklı ve güzel bir ortamda yaşamak için öncelikle temizlik çok önemli. Herkesin nasıl evini, kendini temiz tutması gerekiyorsa çevresini de temiz tutması gerektiğine inanıyorum. Her türlü sağlık problemi pislikten geliyor. Onun için herkes kendine düşen görevi yapmalı ve etrafını temiz tutmalı, temiz tutmayanları uyarmalı. Biz de bugün burada bir farkındalık yaratmaya çalışıyoruz. Herkesi temiz olmaya davet ediyorum" dedi. "BUNDAN SONRAKİ ADIMLAR ÇOK ÖNEMLİ" Celal Çapa ise etkinliği Türkiye'de farkındalık yaratabilmek için yaptıklarını söyledi. Çapa, "Bizim grubun rotası Beşiktaş'tan başlayarak Topkapı'ya gitmek. Burada yaratabileceğimiz farkındalıkla bundan sonraki adımlar çok önemli. Özellikle atıkların toplanması, tekrar geri dönüşümünün sağlanması gibi birçok önemli adım var" diye konuştu. Şebnem Çapa ise etkinliklerin devamının geleceğini belirterek, "Kendi aramızda küçük bir arkadaş grubu olarak 'Mis gibi Türkiye' adlı sivil toplum örgütü kurduk. 1 - 1,5 yıldır çöp topluyoruz. Yapılacak çok şey var aslında. Zamanla hep beraber göreceğiz" şeklinde konuştu. "DAHA FAZLA İNSAN SOKAKTAN ÇÖP TOPLAMAYA BAŞLADI" Grup üyelerinden Işın Görmüş de, "Biz aslında bireysel olarak sokaktan çöp topluyorduk ama Celal ve Şebnem sayesinde kamuoyunda dikkat çekti. Şimdi görüyorum ki daha fazla insan sokaktan çöp toplamaya başladı. Bu utanılacak bir şey değil de değil. 'Niye çöp topluyorsunuz?' diyorlar. Niye toplamayalım? Birileri atıyor, birileri de topluyor. Bütün Türkiye'de diyelim ki çöp topladık, temizlendi. Yarın yine kirlenecek. Bu etkinliğin amacı Türkiye'yi bir günde temizlemek değil. Farkındalık yaratmak. Hepimiz herhalde temiz bir toplumda yaşamak istiyoruzdur diye düşünüyorum. Slovenya 10 sene önce Avrupa'nın en pis ülkesiymiş. Aynen böyle bir etkinlik yapıyorlar. Slovenya'yı Avrupa'nın en temiz ülkesi haline getiriyorlar. Niçin biz de yapmayalım?" diye konuştu. Grup ellerindeki çöp poşetleri ile Beşiktaş sahilinden başlayarak Topkapı'ya doğru çöp toplamaya devam etti.

