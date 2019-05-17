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"Misafir" filmi Dublin'de izleyiciyle buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 12:41 | Son Güncelleme

Yönetmenliğini Andaç Haznedaroğlu'nun yaptığı, Suriyeli sığınmacıların dramını anlatan ödüllü film "Misafir", İrlanda’nın başkenti Dublin’de seyirciyle buluştu

LONDRA (AA) - Yönetmen Andaç Haznedaroğlu'nun Suriyeli sığınmacıların dramını anlattığı ödüllü filmi "Misafir", İrlanda’nın başkenti Dublin’de gösterildi.

“Misafir” filmi, Yunus Emre Enstitüsü’nün, Türkiye'nin Dublin Büyükelçiliği, Mültecilerle Dayanışma Derneği (MUDEM) ve Dublin Trinity College ile işbirliğiyle, dün akşam düzenlediği etkinlikte İrlandalı izleyicilerle buluştu.

Yönetmen Haznedaroğlu’nun izleyicilerle bir söyleşi de gerçekleştirdiği film gösterimine Türkiye’nin Dublin Büyükelçisi Levent Burhan, Londra Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Mehmet Karakuş, Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD) Genel Koordinatörü İbrahim Kavlak ile MUDEM Dublin Direktörü Ecem Akarca da katıldı.

Etkinliğe İrlandalı sinemaseverlerin yanı sıra kentte bulunan yabancı diplomatlar ile basın da yoğun ilgi gösterdi.

Dublin Trinity College'nin tarihi binasında gerçekleştirilen etkinlikte "Suriyeli Mülteci Kadınların Objektifinden Göç" temalı fotoğraf sergisi de açıldı.

Suriyeli bir çocuğun gözünden savaşın ve sonrasında yaşadığı dramın anlatıldığı “Misafir” gilmi, Dublin İpek Yolu Film Festivali ile Malmö Arab Film festivallerinde "En İyi Film" ve "En İyi Kadın Oyuncu" ödüllerini almıştı.

“Misafir” filmi, Antalya Film Festivali'nde "Avni Tolunay Seyirci Ödülü" ve Boğaziçi Film Festivali'nde "En iyi Film ve Kurgu Ödülü" kazanmıştı.

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Andaş Haznedaroğlu Dublin Dublin Trinity College İrlanda Levent Burhan Mehmet Karakuş Misafir Yunus Emre Enstitüsü

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