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Misafir geldiği Şanlıurfa’da soyuldu

17.03.2021 11:59 | Son Güncelleme:
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Gaziantep’te yaşayan genç, misafir geldiği Şanlıurfa’da otomobilini soydular.

Gaziantep’te yaşayan genç, misafir geldiği Şanlıurfa’da otomobilini soydular. Mahalleli, son üç yılda hırsızların bölgeyi mesken tutuğunu belirterek önlemlerin artırılmasını istedi.
Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Bağlarbaşı Mahallesinde meydana geldi. Gaziantep’te yaşayan Yakup B. (30) dün akşam saatlerinde yakınlarının evine, 63 AAD 981 plakalı otomobili ile misafirliğe geldi. Sabah saatlerinde otomobilinin camlarını kırık ve elektronik malzemelerin çalındığını fark eden araç sahibi genç, durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı hırsızlık büro ekipleri, otomobil üzerinde parmak izi çalışması yaptı. Yaklaşık 2 bin lira zarara uğradığını belirten araç sahibi, hırsızın yakalanmasını istedi.
Mahalle sakinlerinden Abdullah Kaya, hırsızlığın mahallede sürekli olduğunu belirterek, “Evlerimize, araçlarımıza sürekli hırsılar dadanıyor. Bugün de bir vatandaşın otomobilinin camlarını kırıp, içerisinde müzik setini ve çeşitli elektronik malzeme çalmışlar. Mahallemizde önlemlerin artırılmasını istiyoruz” dedi.

“Arabamızı evin içine mi koyalım”
Otomobilinin 2 kez hırsızlar tarafından soyulduğunu belirten bir başka mahalle sakini Hüseyin İpkin, “Bizim mahallede son üç yıldır sürekli hırsızlık olayları oluyor. Hatta benim aracım bile 2 kez soyuldu. Bugünde bir başka araç soyulmuş. Artık ne yapacağımızı bilmiyoruz. Yani arabamızı evimizin içine mi koyalım. Bizim tek isteğimiz güvenlik önlemlerinin artırılmasıdır” ifadelerini kullandı.

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