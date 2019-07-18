Misafir olarak gittiği evi soyan şüpheli tutuklandı

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA'da, misafirliğe gittiği evden 50 bin lira değerinde para ve altın çalan Y.T. tutuklandı. Olay, Çukurova ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, B.H., 7 ay önce tanıştığı K.B.'yi evine davet etti. K.B. beraberinde Y.T. ile birlikte eve gitti. Daha sonra B.H. arkadaşı K.B. ile semt pazarına gitti. Evde tek kalan Y. T. masa üzerinde bulunan kasa anahtarını alıp ev sahibi B.H.'nin kasa içinde bulunan 50 bin lira değerinde para ve altınını çaldı. Alışverişin ardından eve dönen arkadaşlar, bir süre oturup sohbet ettikten sonra ayrıldı. B.H. daha sonra, kasasındaki altın ve paralarının olmadığını fark edip, evine davet ettiği K.B.'yi arayıp soyulduğunu söyledi ardından da şikayetçi oldu. Olay yerine gelen ekipler, şüpheli Y.T.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki sorgusunda pişman olduğunu belirten Y.T. çaldığı altın ve paraları polise teslim etti. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

