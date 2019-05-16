Misafir olduğu ev sahibinin parasını çaldı

İZMİR (AA) - İzmir'de, misafir olduğu ev sahibinin 4 bin 600 lirasını çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Güzelbahçe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde ikamet eden N.G'ye ait evde hırsızlık ihbarı üzerine çalışma başlattı.

İkametinden 4 bin 600 lira çalındığını belirten N.G, evinde misafir ettiği A.K'den şüphelendiği söyledi.

Bunun üzerine harekete geçen jandarma, bir süre takip ettikleri şüpheliyi ilçe merkezinde gözaltına aldı. 26 ayrı suçtan arandığı tespit edilen A.K'nin Yelki Mahallesi'nde yaşayan iki kişiyi daha dolandırdığı belirtildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

