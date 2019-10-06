"Misafire baklava, börek yerine konserve götürürüm"

KEMAL KARAGÖZ - İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, kışları konserve domates kullandığını, akşam yemeğine misafirliğe gittiği zaman da domates konservesi götürdüğünü, baklava ve börek götürmediğini söyledi.

"Adıyaman Gastronomi Günleri"ne katılan Karatay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ev kadınlarının bugünlerde hummalı çalışmalarla hazırladıkları ev usulü konserve domatesle ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Senelerce evinde kendi domates konservesini yaptığını dile getiren Karatay, "Domates konservesini ABD'de dahi yaptım. Bir mevsimde 90 kilogram domates konservesi yapmış biriyim. Kışın başka domates yemeyiz çünkü mevsiminde lokal olarak alınan domates sağlıklıdır. Yapılması lazımdır." diye konuştu.

Karatay, şunları söyledi:

"Lokal domates nasıl yapılır? Domatesi iyice yıkamak gerekiyor. İyi bir domates ilaçsız olacak. İlaçlı aldım, yaptım kabul olmaz. İlaçsız aldığım domatesi kaynatıyorum. Kabuğunu dahi soymuyorum çünkü kabuğu da faydalıdır. Çürükleri varsa ayıklıyorum. Kaynadıktan sonra kavanoza koyuyorum. Yeni konserve kapağı almak gerekiyor. İçine biraz zeytinyağı konulabilir. Bir de kaya tuzu konulabilir. Sonra da soğumaya bırakabilir. Kavanozun içindeki hava çıktığı zaman 'çıt' diye bir ses gelir. O zaman bütün kış buzdolabına bile girmeyebilir. Raflarda saklayabilirsiniz.