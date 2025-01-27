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Misafirhane görevlisi, aç tilkiyi elleriyle besledi

27.01.2025 12:51
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Zonguldak’ın Kandilli beldesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Armutçuk Müessesesi’ne ait misafirhanede görevli Demir Hüseyin Yazıcı, sıra dışı bir dostluğa ev sahipliği yapıyor.

Misafirhane görevlisi, aç tilkiyi elleriyle besledi

Kandilli beldesinde arta kalan yemek ve ekmeklerle kedileri besleyen görevli Demir Hüseyin Yazıcı, tilkinin de geldiğini gördü. Önce duruma şaşıran Yazıcı, adını "Misafir" koyduğu tilkiyi de kedilerle birlikte elleriyle beslemeye başladı. Yazıcı, “Önceleri çok temkinliydi, yaklaşmaya çekiniyordu. Ancak zamanla güven kazandı. Artık belirli aralıklarla geliyor, yemek ve ekmekleri paylaşıyoruz. Kedilerle tam olarak anlaşamasa da beslenmesini tamamladıktan sonra doğal yaşam alanına geri dönüyor” dedi.

Tilkinin kedilerle birlikte karnını doyurma anları ise amatör kamera tarafından kaydedildi. Karnını doyuran tilki ise bir süre sonra doğal yaşam alanına geri döndü.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
tilki
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Okuyucu Yorumları 7 yorum
valiye hakaret ettiği gün içeri almalılardı
Ekrem bey panik oldu ! ve başına gecekleri bildiği için son çırpınışları yapıyor ve yaptıkçada hata yapıp batmay devam ediyor :) sen kimsinde belirkişiyi tebdit ediyorsun ! korkacağın birşey yoksa beden bu çırpınışlar
istanbulda yaşayanlara yazık kimlerin eline düşmüşler fakat herkes hak ettiğini yaşayacaktır.
Cevaba bak hizaya gel.. Şecahatini arz ederken sirkatin söylemek tam da budur. Yahu önemli olan kimlerin davalarında bilirkişi olduğum değil ki.. Bu daha beter. Şimdi o raporların da gündeme gelecek. Bakalım nasıl raporlarmış diye. Ayrıca yaş da pek gençmiş. O kadar binayı nasıl gezecekse....
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