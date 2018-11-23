Misafirhanede 2 iş arkadaşını öldürüp kaçan garson aranıyor

Eraydın AYTEKİN- İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ta, Karayolları misafirhanesinin yemekhane bölümünde tartıştığı iş arkadaşları Özel Kızak (34) ve Mustafa Tutuş'u (39) pompalı tüfekle öldüren garson A.K.'nin (44) kaçarken kullandığı otomobil, terk edilmiş halde bulundu. A.K.'nin yakalanması için çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Gültepe Mahallesi Barbaros Bulvarı üzerinde bulunan Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü misafirhanesinde meydana geldi. Misafirhanenin yemekhane bölümünde 20 yıldır garson olarak çalışan A.K., iddiaya göre, fırın ustası Mustafa Tutuş ve aşçı Özal Kızak ile tartıştı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmanın ardından A.K., evine gitti. Bir süre sonra yanında pompalı tüfekle tesislere dönen A.K., evli ve 2 çocuk sahibi Mustafa Tutuş'u başından vurdu. A.K., ardından Özal Kızak'ı önce elinden, sonra da başından yaraladı. Şüpheli A.K. elindeki pompalı ile birlikte, Kızak'ın otomobiline binerek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine güvenlik güçleri ve sağlık ekibi misafirhaneye sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mustafa Tutuş ve Özal Kızak'ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasının ardından Tutuş ve Kızak'ın cansız bedenleri, içeriye alınan tabutlara konularak cenaze aracı ile Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Mustafa Tutuş'un 6 yıldır, Özel Kızak'ın ise 3 yıldır misafirhanede görev yaptığı öğrenildi. Şüpheli ile öldürülen kişiler arasında geçmişe dayalı bir husumet bulunmadığı belirlendi. Şüpheli A.K.'nin çeşitli suçlardan 2 kaydı bulunduğu ortaya çıktı.

OTOMOBİL, TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Olay sonrası şüpheli A.K.'nin kaçtığı, Özal Kızak'a ait 58 BJ 557 plakalı otomobil sabah saatlerinde Tuzlugöl Mahallesi'nde terk edilmiş halde bulundu. Aracın bulunduğu bölgede geniş çaplı arama yapıldı, ancak sonuç alınamadı.

Araç değiştirerek kaçtığı değerlendirilen şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürerken, polisin yaptığı araştırmada, yalnız yaşadığı belirlenen Kızak'ın ev anahtarının kayıp olduğu tespit edildi. Olaydan önce evine giderek eşini ve çocuklarını alıp yakınlarına bırakan şüpheli A.K.'nin, geceyi Özal Kızak'ın evinde geçirmiş olabileceği belirtildi. Polisin, bu gelişme üzerine Kızak'ın evinin bulunduğu bölgede arama yapacağı öğrenildi.

Mustafa Tutuş ve Özal Kızak'ın cenazeleri ise otopsi sonrası yakınlarına teslim edilecek. Tutuş'un kent merkezinde, Kızak'ın ise Kangal ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.