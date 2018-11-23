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Misafirhanede 2 iş arkadaşını öldürüp kaçan garson aranıyor (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 16:52 | Son Güncelleme

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisi'nin yemekhanesinde garson A.K.

Misafirhanede 2 iş arkadaşını öldürüp kaçan garson aranıyor (3)

CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ
Karayolları 16'ncı Bölge Müdürlüğü Sosyal Tesisi'nin yemekhanesinde garson A.K. tarafından pompalı tüfekle vurularak öldürülen aşçı Özal Kızak ve Mustafa Tutuş'un Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki otopsi işlemleri tamamladı. Cenazeler, ailelere teslim edildi. Tutuş'un cenazesi, Mimar Sinan Camisi'nde öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Yukarı Tekke Mezarlığı'nda, Kızak'ın cenazesi ise Kangal ilçesi Merkez Camisi'nde ikindide ilçe mezarlığında toprağa verildi.
SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Drone'de kullanıldığı aramalarda, 16 saat sonra yakalanan A.K. ise Numune Hastanesi'de sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Misafirhanede 2 iş arkadaşını öldürüp kaçan garson aranıyor (3)Misafirhanede 2 iş arkadaşını öldürüp kaçan garson aranıyor (3)Misafirhanede 2 iş arkadaşını öldürüp kaçan garson aranıyor (3)Misafirhanede 2 iş arkadaşını öldürüp kaçan garson aranıyor (3)

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