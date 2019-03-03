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Misafirhanede içki ve oksijenli su içen 1 kişi öldü, 1 kişi tedaviye alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.03.2019 23:21 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, köy misafirhanesinde içkiyle birlikte oksijenli su içen Özbekistan uyruklu Ak Moljon Yusupol (43) hayatını kaybetti. Türkmenistan uyruklu Sahyt Gurbonov (36) ise görme yetisini tamamen kaybetti.  Olay, akşam saatlerinde Nüzhetiye Mahallesi'nde meydana geldi. Özbekistan uyruklu  Ak Moljon Yusupol ve Türkmenistan uyruklu Sahyt Gurbonov kısa süre önce iş bulmak için bölgeye gelip mahallenin misafirhanesinde kalmaya başladı.

Misafirhanede içki ve oksijenli su içen 1 kişi öldü, 1 kişi tedaviye alındı

Dinçer AKBİR-Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, köy misafirhanesinde içkiyle birlikte oksijenli su içen Özbekistan uyruklu Ak Moljon Yusupol (43) hayatını kaybetti. Türkmenistan uyruklu Sahyt Gurbonov (36) ise görme yetisini tamamen kaybetti.
Olay, akşam saatlerinde Nüzhetiye Mahallesi'nde meydana geldi. Özbekistan uyruklu Ak Moljon Yusupol ve Türkmenistan uyruklu Sahyt Gurbonov kısa süre önce iş bulmak için bölgeye gelip mahallenin misafirhanesinde kalmaya başladı. Dün akşam, içki ile birlikte oksijenli su içen 2 arkadaş fenalaştı. Bugün akşam saatlerinde misafirhaneye gelen mahalle sakinleri, Yusupol ve Gurbonov'u hareketsiz şekilde yatarken buldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yusupol'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Gurbonov'un ise hayati tehlikesinin bulunduğunu tespit eden sağlık ekibi, Gurbonov'u Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sahyt Gurbonov'un görme yetisini tamamen kaybettiği belirlendi. Hayatını kaybeden Özbekistan uyruklu Yusupol'un cansız bedeni ise olay yerinde jandarma tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Misafirhanede içki ve oksijenli su içen 1 kişi öldü, 1 kişi tedaviye alındıMisafirhanede içki ve oksijenli su içen 1 kişi öldü, 1 kişi tedaviye alındıMisafirhanede içki ve oksijenli su içen 1 kişi öldü, 1 kişi tedaviye alındıMisafirhanede içki ve oksijenli su içen 1 kişi öldü, 1 kişi tedaviye alındı

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