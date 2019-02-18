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Misafirliğe geldi kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 17:48 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta Alzheimer hastası kadın misafirliğe gittiği kızının yanında kayboldu.

Misafirliğe geldi kayboldu

Kahramanmaraş’ta Alzheimer hastası kadın misafirliğe gittiği kızının yanında kayboldu. Kaybolan kadını jandarma ekipleri buldu.
Alınan bilgiye göre olay, Andırın ilçesine bağlı Köleli Mahallesi’nde meydana geldi. Kilis’ten Andırın’daki kızının yanına getirilen Alzheimer hastası Arzuye Yalçın (68) ortadan kayboldu. Aile yakınları hasta kadını kendi imkanlarıyla bulamayınca, durumu jandarma ekiplerine bildirdi.
Kayıp kadını aramak için çalışma başlatan ekipler, Arzuye Yalçın’ı ilçeye bağlı Köleli Mahallesi’ndeki ormanlık alanda buldu.
Yeşilova Aile Sağlık Ocağı Evine getirilen kadının yapılan sağlık kontrolünde sol kolunda kırık olduğu tespit edildi.

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