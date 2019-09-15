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Misafirliğe geldiği kardeşinin evinde balkondan düşüp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2019 20:57 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da kardeşinin evine misafirliğe gelen Cavit Keskin (50), dengesini kaybedip 4’üncü kat balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.

Misafirliğe geldiği kardeşinin evinde balkondan düşüp öldü

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da kardeşinin evine misafirliğe gelen Cavit Keskin (50), dengesini kaybedip 4’üncü kat balkonundan düşerek yaşamını yitirdi.
Olay, saat 17.00'de Afyonkarahisar'ın Dörtyol Mahallesi Adliye Sitesi’nde meydana geldi. Kardeşine misafirliğe gelen Cavit Keskin, dengesini kaybederek 4’üncü kat balkonundan düştü. Durumu görenler 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan Cavit Keskin’i ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi’ne götürdü. Tedaviye alınan Cavit Keskin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Cavit Keskin’in cenazesi morga konulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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